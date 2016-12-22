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Пентагон заявил об использовании Gmail для связи с российскими военными
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Пентагон заявил об использовании Gmail для связи с российскими военными
Политика, 03:36
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Пентагон заявил об использовании Gmail для связи с российскими военными
Несмотря на то, что Россия заявила об разрыве контакта с военными США в Сирии, Пентагон готов продолжать использовать «горячую линию». Запасным видом связи будет переписка по электронной почте Gmail
Фото: Jens Meyer / AP

В качестве запасной линии связи с российской авиабазой в Сирии американские военные готовы использовать переписку по почте Gmail. Об этом сообщил представитель международной коалиции под руководством США, полковник Райан Диллон, сообщает  The New York Times.

Диллон подчеркнул, что США готовы к дальнейшему поддержанию контактов с российскими коллегами с помощью горячей линии связи, которая установлена между военной базой США Аль-Удейд в Катаре и российской авиабазой в Латакии. Запасным видом связи может стать переписка через «незасекреченный аккаунт в Gmail», передает издание слова представителя коалиции.

«Коалиция всегда готова снизить напряжение в отношении России, чтобы обеспечить безопасность проведения операций и безопасность наших летчиков», — подчеркнул Диллон.

Как сообщил председатель объединенного комитета начальников штабов, генерал Джозеф Данфорд, в последний раз горячая линия связи между российскими и американскими военными использовалась утром в понедельник, 19 июня. 

Россия заявила о прекращении сотрудничества с США по Меморандуму о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в Сирии после того, как американские военные сбили сирийский самолет Су-22. Коалиция заявила, что он был сбит после того, как сбросил бомбы рядом с бойцами «Сил демократической Сирии» (СДС) к югу от города Табка, в 40 км от Ракки.

В российском Минобороны после инцидента сообщили, что все самолеты и беспилотные аппараты коалиции в Сирии отныне будут «приниматься на сопровождение» российскими системами ПВО. В российском военном ведомстве подчеркнули, что действия США стали «фактически военной агрессией по отношению к Сирийской Арабской Республике».

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В Минобороны заявили, что во время атаки на сирийский самолет военные США не использовали горячую линию связи и не предупредили российские ВВС о своих действиях. В то же время Пентагон сообщил, что представители коалиции сразу же после атаки «​связались с российскими коллегами по телефону через канал по снижению уровня конфликтов для деэскалации ситуации и прекращения атаки».

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Россия , США , Сирия
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