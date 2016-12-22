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Чем опасно прекращение сотрудничества США и России в сирийском небе
Политика, 00:06
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Чем опасно прекращение сотрудничества США и России в сирийском небе
Москва прекратила взаимодействие с США по предотвращению инцидентов в сирийском небе. Американская сторона пытается свести последствия этого к минимуму, но эксперты не исключают возможности лобового столкновения
Фото: Stephane De Sakutin / Reuters

В понедельник, 19 июня, Министерство обороны России заявило о прекращении взаимодействия с США, осуществляемого в соответствии с Меморандумом о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии от 20 октября 2015 года. Решение Москвы стало реакцией на события 18 июня, когда силы международной коалиции, возглавляемой США, сбили самолет правительственных войск в сирийской провинции Ракка.

Отныне любые воздушные объекты международной коалиции, включая самолеты и беспилотные аппараты, обнаруженные в районах выполнения задач российской авиации западнее реки Евфрат в Сирии, будут «приниматься на сопровождение российскими наземными и воздушными средствами противовоздушной обороны в качестве воздушных целей», говорится в заявлении российского военного ведомства.

Тем не менее вечером стало известно о мерах по снижению уровня возможной конфронтации — ВВС США решили передислоцировать свои силы в Сирии. Об этом сообщил представитель Центрального командования ВВС США Дэмиен Пикарт. Решение было принято после встреч с участием представителей сирийского правительства и российских войск. Эти «разумные меры», по словам Пикарта, нацелены на продолжение борьбы с террористами из ИГ.

Более того, США намерены восстановить российско-американский канал связи по предотвращению инцидентов в Сирии, заявил в понедельник глава объединенного комитета начальника штабов Джозеф Данфорд. Как пообещал генерал, уже в течение «ближайших нескольких часов» вопрос о линии по предотвращению инцидентов с РФ может быть решен, передает «Интерфакс».

«В шаге от конфронтации в воздухе»

18 июня ракетой с американского истребителя F-18А был сбит самолет Су-22 ВВС Сирии. Это произошло неподалеку от населенного пункта Эр-Расафа, расположенного в 40 км к юго-западу от Ракки. Неизвестна судьба пилота, успевшего катапультироваться над территорией, контролируемой ИГ (террористическая организация, запрещенная в России). США утверждают, что атаковали сирийский Су-22, после того как самолет сбросил несколько бомб рядом с городом Эр-Расафа, который контролируют поддерживаемые США «Демократические силы Сирии» (SDF), состоящие преимущественно из отрядов курдского ополчения YPG и YPJ и бойцов местных арабских племен.

Су-22 (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Дамаск заявил, что Су-22 был уничтожен во время выполнения боевой задачи по поддержке правительственных войск, наступающих на позиции ИГ. Верховное сирийское командование обвинило США в поддержке терроризма и попытках повлиять на способность сирийской армии вести борьбу с ним.

Минобороны России назвало действия американского командования «сознательным невыполнением своих обязательств» по меморандуму, «военной агрессией» против Сирии и «циничным нарушением» суверенитета страны. При этом в Центральном командовании США подчеркивают, что предварительно связались с российской стороной по специальному каналу, чтобы «снизить напряженность ситуации и остановить огонь». Однако Минобороны России утверждает, что командование коалиции не использовало специально созданный для предотвращения подобных инцидентов канал связи между воздушными командованиями авиабазы Хмеймим в Сирии, где расположены ВКС России, и авиабазы Эль-Удейд в Катаре, откуда авиация международных коалиционных сил выполняет боевые вылеты.

Решение российской стороны считать авиацию коалиции потенциальной воздушной целью — «это предупреждение американским и союзным им воздушным силам о том, что российские самолеты будут защищать сирийские», считает Гордон Хан, американский независимый эксперт по Ближнему Востоку. «Мы в шаге от американо-российской военной конфронтации в воздухе над Сирией», — уверен эксперт.

Выход России из меморандума всего лишь подразумевает прекращение уведомлений о районах действий российской авиации и прекращение согласования их с американской стороной, пояснил РБК военный эксперт, полковник запаса Андрей Паюсов. «Теперь, напротив, все стороны будут весьма осторожны, если, конечно, преднамеренно не будет поставлена задача сбить летательный аппарат», — сказал он.

Для авиации коалиции истребитель-бомбардировщик Су-22 — экспортный вариант советского Су-17, разработанного в первой половине 1960-х годов, был легкой целью, отметил полковник запаса, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. «Самолет был создан для работы по наземным целям. Поэтому с военно-технической точки зрения он никакой угрозы для летательных аппаратов коалиции не представлял, — отметил Мураховский. — Фактически американцы вводят бесполетные зоны над районами, которые занимают ٍотряды SDF».

Россия уже приостанавливала действие меморандума — 7 апреля 2017 года находящиеся в Средиземном море американские эсминцы Ross и Port выпустили 59 крылатых ракет Tomahawk по правительственной авиабазе Эш-Шайрат в провинции Хомс. Действия США последовали за химической атакой в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб, ответственность за которую Вашингтон возложил на силы Башара Асада. Координация действий в рамках меморандума была возобновлена в мае, после переговоров глав генштабов США и России.

«Военные будут стремиться к сдержанности»

Инцидент 18 июня отражает развитие противостояния между силами, союзными правительству Асада, и поддерживаемыми США бойцами SDF, пишет The New York Times. Су-22 был сбит через два часа после того, как союзничающие с Асадом силы атаковали занятый ٍSDF пункт Джадин к югу от города Табка в провинции Ракка, пишет агентство CNN со ссылкой на заявление командования коалиции. Согласно агентству Reuters, бои между SDF и проасадовскими силами начались 18 июня. В результате ٍкурдским ополченцам пришлось отступить и покинуть свои позиции в Джадине, несколько бойцов получили ранения.

Солдаты СДФ (Фото: Rodi Said / Reuters)

С конца мая SDF в ходе операции «Гнев Евфрата» при поддержке авиации коалиции и американских инструкторов ведут наступление на самопровозглашенную столицу ИГ. Курдам удалось с трех сторон окружить город и выбить подразделения ИГ из нескольких кварталов на западной и восточной окраинах города. Одновременно с курдами в сторону Ракки продвигаются сирийская армия и союзные с ними силы: наступление на позиции ИГ они ведут с востока провинции Алеппо. Силы Асада уже отбили несколько нефтяных скважин и населенных пунктов на западе провинции Ракка, находившиеся почти три года под контролем ИГ.

Соперничество за освобождение территорий от ИГ между войсками Асада и его союзников, с одной стороны, и поддерживаемыми США повстанцами, с другой стороны, наблюдается и на юго-востоке страны, на сирийско-иорданской границе. 7 июня авиация коалиции нанесла удар по проправительственным силам в районе населенного пункта Ат-Танф недалеко от иорданской границы. «Несмотря на прошлые предупреждения, силы сторонников режима вошли в согласованную зону деэскалации с танком, артиллерией, средствами противовоздушной обороны», — передает BBC пресс-релиз группировки американских войск в Сирии. Это стало вторым инцидентом в Ат-Танфе: 18 мая ВВС США нанесли удар по колонне проправительственных ополченцев. Недалеко от Ат-Танфа расположена авиабаза, на которой спецназ США проводит подготовку и обучение повстанцев из умеренной оппозиции.
«Несомненно, что Россия и США конкурируют в Сирии, как и на Украине, используя подконтрольные им союзные силы», — заявил РБК Гордон Хан. Цель США, по мнению эксперта, состоит в том, чтобы создать безопасную зону для своих союзников, но режим Асада не позволит это сделать. «Риск военной конфронтации между конкурирующими в Сирии Россией и США растет, а отсутствие сотрудничества все более дестабилизирует Ближний Восток», — полагает Хан.

После инцидента 18 июня положение может усугубиться, но вряд ли приведет к лобовому столкновению Москвы и Вашингтона, считает Михаил Троицкий, директор Института международных отношений и управления МГИМО. «Риски повышаются для обеих сторон, ситуация тревожная, но здравый смысл возобладает, и военные, получив политический сигнал, будут стремиться к сдержанности», — полагает Троицкий. Инцидент вряд ли повлияет на подготовку к встрече между российским президентом Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом на саммите «Двадцатки» в Гамбурге в начале июля, заключает эксперт.

Авторы: Анжелика Басисини, Павел Кошкин, Инна Сидоркова
Теги: Сирия , США , Ракка , меморандум о безопасности полетов
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