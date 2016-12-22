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Умер сенатор от Удмуртии Александр Волков
22:57
Павел Казарновский
Умер сенатор от Удмуртии Александр Волков

Александр Волков

Фото: Максим Новиков / ТАСС
На 66-м году жизни умер зампредседателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Александр Волков, который с 2000 по 2014 год был президентом Удмуртии

Умер бывший глава Удмуртии и сенатор от республики Александр Волков, занимавший в Совете Федерации пост зампредседателя комитета по науке, образованию и культуре. Об этом в своем Facebook сообщил председатель постоянной комиссии Госсовета Удмуртии Энвиль Касимов.

Александр Волков скончался на 66-м году жизни.

О смерти Волкова также в своем Facebook сообщает бывший пресс-секретарь политика Виктор Чулков, заметило ИА «Удмуртия».

Источник «Интерфакса» сообщил, что Волков скончался в Германии, где проходил лечение. Виктор Чулков подтвердил ТАСС информацию о том, что Александр Волков умер в клинике в Германии.

Александр Волков начал карьеру в родном городе Глазове в 1986 году. Спустя три года он переехал в Ижевск, а в 1993 году занял должность председателя совета министров Удмуртской республики. В 1995 году был избран председателем Госсовета Удмуртии.

В 2000 году Волков победил на выборах президента республики, в 2004 году был переизбран. В 2009 году депутаты Госсовета Удмуртии наделили Волкова полномочиями президента республики. В 2014 году он покинул пост президента в связи с истечением срока полномочий, ему вернули статус депутата Госсовета, а затем решением парламента его делегировали от Удмуртии в Совет Федерации. 

Теги
Совет Федерации, смерть, сенатор
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