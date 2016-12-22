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NYT рассказала о ликвидации почти двадцати информаторов ЦРУ в Китае
22:36
Павел Казарновский
NYT рассказала о ликвидации почти двадцати информаторов ЦРУ в Китае
Фото: Alexander F. Yuan / AP
Источники газеты New York Times сообщили, что с 2010 по 2012 год китайским властям удалось ликвидировать и обезвредить более десятка информаторов ЦРУ, таким образом раскрыв агентурную сеть, создававшуюся годами

Китайские власти систематически противодействуют шпионским операция Центрального разведывательного управления США (ЦРУ), рассказали газете The New York Times бывшие и действующие американские чиновники, имена которых не раскрываются.

По их данным, с 2010 по 2012 год были убиты или посажены в тюрьму от 18 до 20 информаторов американской разведки, которые до этого работали в Китае в течение нескольких лет. Причем одного из работающих на ЦРУ агентов застрелили на глазах его коллег во дворе правительственного здания, что по убеждению трех источников газеты, стало сигналом для тех, кого подозревали в связи с ЦРУ.

Источники газеты называют положение американской разведки в Китае худшим за последние десятилетия. Кроме того, поражение агентурной сети в Китае вызвало разлад между высокопоставленными контрразведчиками из ЦРУ и ФБР, которые пытались расследовать инцидент. Некоторые из них убеждены, что агентов ЦРУ сдал «крот» внутри самой спецслужбы, другие предполагают, что китайские хакеры взломали американскую зашифрованную систему связи с информаторами за рубежом. По информации New York Times, в США до сих пор не смогли определить причину неудачи.

К 2010 году, рассказали газете четыре чиновника, качество информации о внутренней работе китайского правительства, которую собирали агенты ЦРУ, повысилось. Этого удалось добиться, завербовав информаторов внутри бюрократического аппарата Пекина. Некоторые из них были гражданами Китая, разочаровавшимися в коррупции китайского правительства, утверждают собеседники издания.

К концу года поток информации стал иссякать, а к началу 2011 года высокопоставленные сотрудники американских спецслужб осознали, что ценные агенты в Китае начали исчезать.

ЦРУ и ФБР отказались комментировать NYT эту информацию. 

Теги
ЦРУ, Китая, Разведка
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