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Россия подала в ВТО иск против Украины из-за постоянно вводимых санкций
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18:15
Мария Бондаренко
Россия подала в ВТО иск против Украины из-за постоянно вводимых санкций

Максим Орешкин

Фото: Алексей Никольский / ТАСС
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Россия подала в ВТО комплексный иск против Украины из-за вводимых с 2014 года санкций. По мнению Москвы, Киев таким образом «систематически и сознательно нарушает свои международные обязательства»

Россия начала процедуру спора в ВТО с Украиной по вопросу, касающегося всех ограничений, которые вводил Киев в отношении Москвы с 2014 года. Об этом заявил в субботу, 20 мая, журналистам глава Минэкономразвития России Максим Орешкин в кулуарах встречи министров торговли АТЭС.

«Россия направила в орган по разрешению споров ВТО и правительству Украины запрос на проведение консультаций в связи с постоянно вводимыми, начиная с 2014 года, ограничениями», — сказал Орешкин, слова которого приводит «РИА Новости». Агентство уточняет, что в рамках министерской встречи Орешкин встретился с главой ВТО Роберто Азеведо и сообщил ему о подаче иска.

Министр отметил, что число антироссийских мер, их характер и охват отраслей, которые затронуты этими ограничительными мерами, свидетельствуют о том, что «Украина системно и сознательно нарушает свои международные обязательства, игнорируя правила международной торговли, другие нормы международного права».

Поданный в ВТО запрос, по словам Орешкина, касается не только ограничений в сфере поставок продовольственных и непродовольственных товаров, но и в части запрета на аккредитацию российских СМИ. «Речь идет, в частности, о запретах на ввоз из России мясных и молочных продуктов, рыбы, вино-водочных изделий, оборудования для железных дорог, удобрений, и многих других товаров <...> Также мы классифицируем ограничения на операции с украинской валютой, запрет на аккредитацию журналистов российских новостных агентств и других СМИ», — пояснил Орешкин (цитата по ТАСС).

Согласно действующим в ВТО правилам, на проведение консультаций, которые являются обязательной досудебной стадией разрешения спора, дается 60 дней. Если в течение этого срока Россия и Украина не найдут приемлемого для обеих сторон решения, Россия сможет потребовать учреждения третейской группы.

В феврале Минэкономразвития Украины подало иск в ВТО, потребовав дать оценку введенным Россией ограничениям на транзит украинских товаров в Казахстан и Киргизию. Позицию Москвы в Киеве назвали «торговой агрессией». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда отмечал, что Москва будет использовать для защиты своих интересов по иску Киева в ВТО «предусмотренные международным правом методы и способы»

Теги
санкции, Украина, ВТО, Максим Орешкин
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