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В ФБК ответили на предложение Поклонской о проверке фонда на коррупцию
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Мария Бондаренко
В ФБК ответили на предложение Поклонской о проверке фонда на коррупцию

Основатель ФБК Алексей Навальный и Любовь Соболь

Фото: Мария Нахманович / РИА Новости
В Фонде борьбы с коррупцией Алексея Навального прокомментировали предложение Натальи Поклонской проверить организацию на коррупцию. Ранее депутат предположила, что, «может, они поэтому и громче всех кричат»

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального готов на любые проверки, поскольку «ему нечего скрывать». Такое заявление сделала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава юридического отдела ФБК Любовь Соболь в ответ на прозвучавшие ранее предложения депутата Государственной думы Натальи Поклонской проверить фонд на коррупцию.

Соболь отметила, что ФБК регулярно подвергается различным проверкам. «Поклонская, наверное, не в курсе, что ФБК регулярно проверяют и правоохранительные органы, и различные другие организации. У нас проводятся обыски, и всю нашу документацию неоднократно изымали», — заявила представитель фонда.

По ее словам, деятельность ФБК «настолько прозрачна, насколько вообще может быть прозрачна деятельность какой-либо организации в России». «Нам скрывать нечего, если она хочет проверить нас дополнительно, то она может это сделать, хотя компетенции у нее такой нет», — добавила Соболь.

В субботу Поклонская в интервью RNS заявила, что Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального и российскому отделению Transparency International не помешали бы проверки на коррупцию. Депутат пояснила, что черного списка подобных организаций у нее нет. «Но, может быть, не мешало бы и их проверить на коррупцию. Потому что, как говорят, на воре и шапка горит. Может, они поэтому и громче всех кричат», — предположила Поклонская.

Депутат также считает, что общественные организации, которые занимаются антикоррупционными расследованиями, могут угрожать спокойствию и благополучию России. Она подчеркнула, что «нельзя играть и использовать какую-то ситуацию — даже коррупционную — для своих нечистых целей». По ее мнению, эти организации используют проблему коррупции, «чтобы о ней поговорить и оправдать за счет нее свое существование».​​ 

Теги
ФБК, Наталья Поклонская
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