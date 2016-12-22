Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Главное
Рогозин заявил о создании интеллектуального оружия в России до 2025 года 14:05 Поклонская предложила проверить фонд Алексея Навального на коррупцию 11:37 CNN выступил с очередной анонимной утечкой о Трампе, Флинне и Кремле 05:47 Рухани переизбрали на пост президента Ирана 13:01 Власти Москвы назвали сроки начала переселения жильцов из пятиэтажек Вчера, 22:49 NYT опубликовала цитату со словом «crazy» со встречи Трампа и Лаврова Вчера, 23:51 Осужденного на 27 лет в США сына депутата Госдумы вновь отдали под суд Вчера, 22:42 Reuters зафиксировал рекордное падение рейтинга Трампа 03:38 Источники WP назвали нового подозреваемого из ближнего круга Трампа 00:53 Пентагон рассказал о тактических новинках Трампа в борьбе с ИГ 02:08 Куратор национальной платежной системы заработала больше всех в ЦБ Вчера, 23:16 ФБК обвинил бизнесмена Пригожина в создании картеля на 23 млрд руб. Вчера, 17:12 Reuters подсчитал доходы связанных с вероятной экс-женой Путина компаний Вчера, 14:52
Лента новостей 14:29 МСК
Рогозин заявил о создании интеллектуального оружия в России до 2025 года Политика, 14:05 Лучшие предложения рынка наличной валюты  14:00   USD НАЛ. Покупка 56,92 Продажа 56,96 EUR НАЛ. 56,97 63,75 «Яндекс» запустил тестирование голосового помощника «Алиса» на Android Технологии и медиа, 13:55 Росприроднадзор предложил обязать предприятия сообщать онлайн о выбросах Общество, 13:47 Лучшего бомбардира «Зенита» вызвали в сборную Бразилии Спорт, 13:35 Против воспитательницы детсада завели дело по статье «истязание детей» Общество, 13:22 Рухани переизбрали на пост президента Ирана Политика, 13:01 Порошенко сообщил об отправке «на передовую» Донбасса танков Т-80 Политика, 12:58 На военном заводе в Краснодарском крае выявили хищения на 9 млн руб. Общество, 12:43 В Подмосковье завели уголовные дела по факту хищений из «Инвалидов войны» Политика, 12:38 Киев заявил о запрете на въезд 40 российским артистам из-за Крыма Политика, 12:11 Чемпион Чехии по футболу покончил жизнь самоубийством Спорт, 12:05 Politico узнал о признании Трампом отставки Флинна ошибкой Политика, 11:59 В центре Москвы автомобиль упал в Яузу после ДТП Общество, 11:38 Поклонская предложила проверить фонд Алексея Навального на коррупцию Политика, 11:37 Посольство России в Мексике начало проверку данных об избиении россиянина Общество, 11:16 Поклонская заявила об отсутствии нарушений в декларациях за 2016 год Политика, 10:57 Трамп прибыл в Саудовскую Аравию с первым зарубежным визитом Политика, 10:44 На Ставрополье в аварии с патрульной машиной ГИБДД погиб один человек Общество, 10:40 Мать Ассанжа призвала премьера Австралии защитить права ее сына Общество, 10:31 Кабмин одобрил многократное увеличение участков для добычи нефти и газа Экономика, 09:47 МВД Ирана сообщило о лидерстве Рухани на президентских выборах Политика, 09:27 СМИ узнали о 14 пострадавших при пожаре в трех домах под Вологдой Общество, 09:18 В России допустили модернизацию танков Т-55 и поставку Т-90С в Перу Политика, 08:38 Организаторам Олимпиады в Рио вернули 130 медалей из-за ржавчины Общество, 08:01 В Мексике толпа попыталась линчевать россиянина за оскорбления Общество, 07:26 СМИ сообщили об изучении в Белом доме процедуры импичмента президента Политика, 06:40 «Коммерсантъ» сообщил об отправке в СИЗО экс-главы Маст-банка Общество, 05:50
Рогозин заявил о создании интеллектуального оружия в России до 2025 года
Материалы по теме Почти половина россиян выступили за свободную разработку ядерного оружия СМИ узнали о возможном увеличении затрат на ВДВ и Сухопутные войска В ВДВ России появились «эталонные» подразделения Минобороны оценило опасность ракеты КНДР для России
14:05
Наталья Кондрашова
Рогозин заявил о создании интеллектуального оружия в России до 2025 года

Дмитрий Рогозин

Фото: Алексей Никольский / ТАСС
До 2025 года в России появится интеллектуальное оружие, будут завершены разработки новых роботов, пообещал Дмитрий Рогозин. Он заявил, что Россия — мирная страна, которая стремится отстаивать свою безопасность

До 2025 года в России должны быть завершены работы по созданию интеллектуального оружия, по разработке новых роботов и беспилотников. К этому моменту должно произойти обновление космической группировки​, заявил вице-премьер России Дмитрий Рогозин в программе «Вести в субботу»​ на телеканале «Россия 1».

Эти планы входят в государственную программу вооружения. ​Рогозин назвал ее инновационной и объяснил, что она включает в себя новые подходы

«Прежде всего, это создание интеллектуального оружия, автоматической системы связи и разведки. Появится у нас современная связь в войсках», — сказал вице-премьер (цитаты по «РИА Новости»).

Он сказал, что в России завершается разработка новых беспилотных наземных и воздушных машин, обновляется космическое вооружение.

При этом вице-премьер заверил, что «Россия — страна, безусловно, абсолютно мирная». Однако он уточнил, что приоритет для властей — сохранить безопасность границ и союзников, и для этого существует система вооружений, которая «способна ответить любому неприятелю».

«Поэтому будем отражать любые агрессии потенциальных противников не большим числом, а большим умением и мобильностью наших вооруженных сил», — сказал Дмитрий Рогозин. ​ 

Теги
Дмитрий Рогозин, интеллектуальное оружие
Другие материалы РБК
Видео с водителем Maybach, нарушающим ПДД в Москве, проверит ГИБДД
9 районов Москвы с самым быстро дешевеющим жильем
Российский летающий автомобиль: первые подробности
В РФ начали массово лишать прав из-за противопоказаний к вождению
Простые способы сэкономить на авиаперелетах
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку