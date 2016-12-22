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CNN выступил с очередной анонимной утечкой о Трампе, Флинне и Кремле
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05:47
Владислав Гордеев
CNN выступил с очередной анонимной утечкой о Трампе, Флинне и Кремле

Дональд Трамп и Майкл Флинн

Фото: Carlos Barria / Reuters
В новой порции обвинений, с которыми выступил телеканал CNN, анонимные источники в Белом доме и разведке сообщили, что Москва возлагала большие надежды на генерала Майкла Флинна и надеялась влиять через него на политику Дональда Трампа. Впрочем, источники допускают, что эти надежды были преувеличенными

Вслед за пятничными публикациями The Washington Post и The New York Times, которые со ссылкой на анонимные источники продолжили развивать скандал о связях команды президента Дональда Трампа с Россией, а также завершающего день сообщения Reuters о падении рейтинга Трампа, с новыми разоблачениями в первые часы субботы, 20 мая, выступил телеканал CNN. Его источники в разведке и Белом доме, которые также пожелали остаться анонимными, рассказали, что российские чиновники возлагали большие надежды на возможность влияния через генерала Майкла Флинна на политику президента Дональда Трампа.

Собеседники телеканала рассказали, что перехваченные разговоры российских чиновников позволили им сделать вывод, что назначенного советником Трампа по национальной безопасности Флинна россияне собираются использовать как инструмент влияния на команду Трампа. «То, как россияне говорили о нем [Флинне], вызывало тревогу высшей степени», — поделился своими соображениями один из собеседником телеканала. Еще один бывший чиновник администрации заявил, что Флинн рассматривался как потенциальная угроза национальной безопасности.

При этом собеседники телеканала не стали уточнять, что Флинн был допущен к совершенно секретной информации и прошел все необходимые проверки в то время, когда президентом был еще Барак Обама, а проводили эти проверки чиновники, назначенные Обамой.

Источники CNN допускают, что Москва могла преувеличить как степень лояльности Флинна, так и его способности продвигать нужную точку зрения. Тем не менее, они заверили, что администрация Обамы еще задолго до назначения перестала доверять Флинну и старалась не делиться с ним значимой информацией.

Белый дом отказал CNN в комментарии на эту тему. «Мы уверены, что когда эти расследования будут завершены, никаких доказательств в поддержку какого-либо сговора между кампанией Трампа и Россией не окажется», — заявил представитель администрации. «Этот вопрос не сможет отвлечь президента и его администрацию от работы по возвращению рабочих мест и обеспечению безопасности Америки», — добавил он.

Издание Politico также напомнило о скандальном увольнении Флинна. Со ссылкой на окружение Трампа оно сообщает, что президент США неоднократно называл отставку Флинна ошибкой. Причем на осознание этой ошибки у Трампа ушло всего два дня после того, как генерал ушел с поста советника по национальной безопасности, рассказали собеседники издания.

17 мая Минюст США назначил бывшего директора ФБР Роберта Мюллера ​на должность спецпрокурора по делу о связях команды президента США с Россией. Трамп заявил, что этот шаг наносит «ужасный вред» стране и является «величайшей охотой на ведьм» в истории Соединенных Штатов Америки.

Майкл Флинн ушел в оставку в середине февраля 2017 года, он пробыл на посту советника президента по национальной безопасности чуть больше трех недель. Поводом для отставки послужила неполная информация о переговорах с послом России Сергеем Кисляком, которую Флинн предоставил Майку Пенсу, вице-президенту США. В публикациях в прессе, в частности в The Washington Post, говорилось, что Флинн обсуждал с Кисляком проблему санкций, наложенных администрацией Обамы на Россию. Однако Флинн заявил, что не обсуждал этот вопрос.

Позже выяснилось, что о санкциях говорили, и Флинн подал в отставку. «К сожалению, из-за столь быстро развивающихся событий я непреднамеренно не полностью проинформировал избранного вице-президента и других о моих разговорах с российским послом», — заявил тогда Флинн и добавил, что «искренне извинился перед президентом и вице-президентом». В письме Флинна также было сказано, что во время своей службы на посту советника он всегда исполнял обязанности «предельно порядочно» по отношению к тем, кому служил.

Тема связи команды Трампа с Россией уже несколько месяцев не сходит с передовиц тех американских СМИ, которые во время президентской кампании поддержали его противников, демократов, и продвигали на президентское кресло Хиллари Клинтон. После выборов она называла вмешательство Москвы в выборы на стороне Трампа одной из причин своего поражения. Подавляющее большинство публикация на эту тему основано на словах анонимных источников и разного рода утечках.
  

Теги
Дональд Трамп, Майкл Флинн, утечки
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