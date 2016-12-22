Путин предупредил о бойне в случае закрытия границы России с Донбассом

Закрытие границы с самопровозглашенными республиками Донбасса до выполнения других условий минских соглашений приведет к бойне в этом регионе. Об этом на заседании клуба «Валдай» рассказал президент России Владимир Путин

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Выступая на заседании Валдайского дискуссионного клуба, глава российского государства рассказал о своем видении ситуации на Украине. По его словам, закрытие границы с республиками Донбасса в нынешних условиях приведет к повторению событий в Боснии и Герцеговине, сообщает корреспондент РБК.

По словам Путина, если закрыть границу еще до решения политических вопросов и придания этим территориям особого статуса, а также не принять закон об амнистии, то «это приведет к ситуации наравне со Сребреницей».

«Там будет просто резня устроена, мы это не сможем допустить и никогда не допустим», — пообещал Путин.

Бойня в Сребренице произошла во время войны в Боснии и Герцеговине в 1995 году. Тогда сербские отряды под командованием генерала Ратко Младича заняли город Сребреница и убили там несколько тысяч человек из числа местных мусульман. Впоследствии Международный трибунал квалифицировал эти события как геноцид.

Рассуждая о событиях на Украине, Путин отметил, что нынешние киевские власти не в состоянии выполнить минские соглашения об урегулировании в Донбассе. «Сейчас, когда ситуация внутри страны и с экономической, и с внутриполитической точки зрения деградировала до предела, когда там полиция газ применяет против демонстрантов, теперь представить себе, что президент Украины решится хоть на какой-то шаг по исполнению минских договоренностей... Я не представляю, как это сделать», — сказал глава российского государства.

При этом Путин высказался за сохранение «нормандского формата». По его словам, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон заинтересованы в урегулировании ситуации на Украине, но им следует оказывать влияние на Киев. «Пока не придет осознание, что невозможно проблему решить, не оказывая влияния на вторую сторону этих событий, ничего не будет. Но я надеюсь, что осознание придет в конце концов», — сказал президент России.

Вопрос о перекрытии российско-украинской границы в Донбассе в последний раз поднимался в начале сентября после предложения Владимира Путина на саммите БРИКС разместить миротворческую миссию ООН в регионе. Тогда российский президент заявил, что миротворцам следует находиться на линии разграничения украинских военных и ополченцев Донецкой и Луганской народных республик.

Президент Украины Петр Порошенко 7 сентября отверг возможность переговоров с самопровозглашенными республиками, назвав их «боевиками», и заявил, что миротворческая миссия должна размещаться на территории ДНР и ЛНР и иметь доступ к не контролируемому Киевом участку границы с Россией. По его словам, только это позволит «восстановить справедливость». Позицию Порошенко поддержал и Государственный департамент США.



Министр иностранных дел России Сергей Лавров 8 сентября объяснил, что размещение миротворцев на границе будет противоречить минским договоренностям. «В минских соглашениях прописано, что украинское правительство может получить контроль над границей только после выполнения других положений соглашения», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Девятый пункт минских соглашений предусматривает, что «восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования (местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основании закона Украины и конституционная реформа)». Условием для выполнения девятого пункта является исполнение «пункта 11» о вступлении в силу новой Конституции Украины, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а также принятие постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.