Путин нашел работу для бывшего главы Дагестана Абдулатипова

Бывший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов стал специальным представителем по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества с государствами Каспийского региона

Президент России Владимир Путин 19 октября подписал указ (.pdf) о назначении Рамазана Абдулатипова спецпредставителем по вопросам сотрудничества со странами Каспия. Документ вступил в силу со дня подписания.

Абдулатипов стал вторым из числа покинувших свой пост осенью губернаторов, кто стал спецпредставителем президента. Ранее взаимодействовать со Всемирным конгрессом финно-угорских народов было поручено экс-главе Самарской области. По словам Меркушкина, это направление «исключительно важно для главы государства и администрации президента».

Ранее Абдулатипов заявлял, что есть договоренность о том, что он займет должность федерального уровня. При этом он не уточнял, где именно будет работать.

При этом в интервью радио «Комсомольская правда» Абдулатипов рассказывал, что ему предлагали должность представителя России в Организации исламской конференции, но он отказался. «Я не хочу ехать за границу», — подчеркнул он.

Рамазан Абдулатипов 28 сентября объявил о решении покинуть пост главы Дагестана. При этом Абдулатипов посетовал на то, что в Москве есть люди, которые «на ходу бреют зайцев». «Они навязывают президенту [страны] не очень популярные решения. Но решение президента не принимается без воли Всевышнего», — цитирует его дагестанское издание «Новое дело».