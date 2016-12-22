Собчак сохранит работу в женском журнале на время президентской кампании

Президент медиа-группы ACMG Александр Федотов и Ксения Собчак выступили с совместным заявлением касательно дальнейшей работы журналистки на посту главного редактора журнала L’Officiel. В результате они договорились, что Собчак сохранит работу в этом издании, говорится в заявлении поступившем в РБК.
«Мы приняли совместное решение, что до дня официальной регистрации кандидатом в президенты России Ксения Собчак будет продолжать делать журнал l'Officiel, а после регистрации уйдет в неоплачиваемый отпуск. В марте по итогам выборов будет принято окончательное решение: Ксения Собчак либо продолжит возглавлять журнал l'Officiel, либо возглавит нашу страну» — говорится в заявлении.
Федотов при этом заявил, что решение Собчак баллотироваться на пост президента не осталось незамеченным в том числе и за рубежом. «Ксения — воплощение женщины из мира L'Officiel: с одной стороны — женственная и красивая, с другой — самодостаточная личность, уверенная в себе и невероятно целеустремлённая», — подчеркнул президент ACMG.
Ксения Собчак является главным редактором журнала для женщин L’Officiel с конца 2014 года
Накануне стало известно, что Собчак сохранит и еще одно место работы. Так, генеральный директор холдинга ЮТВ Андрей Димитров сообщил, что она останется ведущей телепроекта «Новая фабрика звезд» на канале «Муз ТВ».
О своем решении баллотироваться на пост президента Собчак объявила 18 октября. Она заявила, что голосование за нее станет фактическим возвращением в избирательный бюллетень графы «Против всех». «Я журналист, блондинка в шоколаде, дочь реформатора, член Координационного совета российской оппозиции — я, может быть, не ваш кандидат — но мое участие в выборах на описанных выше позициях выгодно избирателям, полезно для российской политической системы», — заявила Собчак.
Собчак занимает десятое место в последнем рейтинге главных российских знаменитостей по версии Forbes: ее доход за прошлый год составил $2,1 млн. По данным журнала, один ее рекламный пост в соцсетях стоит примерно €7–8 тыс. для товаров из люксового сегмента и от €10 тыс. для товаров массового спроса.