Тиньков не будет финансировать предвыборную кампанию Собчак

О нежелании финансировать кампанию Собчак заявили и другие предприниматели. Бизнес-омбудсмен Борис Титов выразил уверенность, что Собчак не станет кандидатом для деловых кругов, так как «безумно далека» от их нужд

Олег Тиньков (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Олег Тиньков (основатель Тинькофф Банка, эксперты Forbes оценивают его состояние в $1,2 млрд) не намерен финансировать предвыборную кампанию Ксении Собчак, заявил РБК представитель предпринимателя.

«Олег никогда не занимался политикой и не планирует этим интересоваться», — сказал представитель бизнесмена, отвечая на вопрос, рассматривает ли Тиньков возможность участия в финансировании избирательной кампании Собчак.

О нежелании финансировать ее кампанию заявили и другие предприниматели. Представитель президента инвестхолдинга Finstar Олега Бойко опроверг РБК слухи о возможности участия последнего в предвыборной кампании Собчак. Владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов заявил журналистам в кулуарах Валдайского дискуссионного клуба, что его компания не получала предложений о поддержке Собчак, но не окажет ее даже в случае поступления такого обращения.

Критически отозвался о кандидатуре Собчак и бывший совлалелец сети салонов сотовой связи «Евросеть» Евгений Чичваркин. «На данный момент — независимый только Навальный, и он в тюрьме. Все остальные договорились с Путиным и работают на него. Выбор из одного не выбор», — написал он на своей странице в сети Facebook.

Накануне, 18 октября, Ксения Собчак заявила о намерении принять участие в выборах президента России 2018 года в качестве кандидата «против всех». Она выразила уверенность в том, что сумеет собрать необходимые для проведения кампании средства.

«Я смогу собрать деньги на свою кампанию — и это тоже очень важно, потому что у меня, вероятно, не будет времени собрать их по копейке с миллиона малообеспеченных людей, я надеюсь, что соберу их среди элиты, и это покажет, что все слои общества недовольны происходящим», — написала Собчак в своем письме с объявлением о решении баллотироваться.

Однако бизнес-омбудсмен и глава Партии роста Борис Титов уверен, что Собчак не подходящий для предпринимателей кандидат, так как «безумно далека» от нужд бизнеса.

«Бизнесу нужны профессионалы, которые знают, что делать со страной, которые разбираются в экономике, понимают необходимость реформ, новых стратегий. Ксения безумно далека от всего этого. Поэтому она точно не кандидат от предпринимателей», — сказал Титов (цитата по «РИА Новости»).