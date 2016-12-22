Путин призвал не опускаться во внешней политике до откровенного хамства

В ходе заседания дискуссионного Валдайского клуба президент России говорил, в частности, о международной ситуации. В частности, он предложил «не опускаться до откровенного хамства» в обсуждении проблемы КНДР

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

В ходе выступления на заседании Валдайского клуба в Сочи президент коснулся различных внешнеполитических вопросов. Он рассказал, что безопасности в мире становится меньше, а свободу получают радикальные группировки. «Достаточно посмотреть, что случилось на Ближнем Востоке, где ситуацию попытались переформатировать некоторые игроки. Некоторым кажется, что можно управлять хаосом», — сказал Путин.

Глава государства назвал сирийский опыт альтернативой негативному опыту, поскольку там Россия действует вместе с законным правительством. «Мы набрались терпения и с этим терпением работаем со всеми участниками процесса», — добавил Путин.

Затронул президент и ситуацию вокруг КНДР. «Мы осуждаем ядерные испытания КНДР, выполняем все решения Совбеза ООН. Но решать эту проблему надо путем диалога, а не угрожать Северной Корее силой и не опускаться до откровенного хамства. Нельзя забывать, что КНДР — суверенное государство», — сказал Путин.

В качестве примера хрупкости ситуации в стабильном государстве Путин привел Испанию. Президент подчеркнул, что ситуация вокруг Каталонии — внутреннее дело Испании. Однако Путин, сказав, что ЕС осудил референдум о независимости Каталонии, напомнил, что признанием Косово провоцировались конфликты в других частях мира. «А сейчас Каталония, потом Курдистан. И что мы будем делать? Для некоторых коллег есть правильные борцы за свободу, а есть сепаратисты, которые не могут отстаивать свои позиции даже путем демократических методов», — добавил Путин.

Путин осудил ситуацию, при которой политика вмешивается в экономику и рыночные механизмы. «А некоторые и не скрывают, что используют давление для продвижения своих коммерческих интересов», — подчеркнул президент, указав на недавно принятый конгрессом пакет ограничений в отношении российских компаний. «России продолжают чинить препятствия по созданию энергомаршрутов, в том числе Северного и Южного маршрутов», — подчеркнул президент.

Президент обратился к урокам революции 1917 года. «Разве нельзя было развиваться не путем революции, а эволюционным путем? Вместе с тем общественная модель, во многом утопичная, породила конкуренцию во всем мире, выгоду из которой извлек так называемый Запад. Ответом на вызовы СССР стало формирование мощного среднего класса, развитие образования, гарантии прав человека, преодоление прав сегрегации», — напомнил Путин.

По словам президента, после распада СССР страны Запада уверовали в свою правоту, стали открыто вмешиваться в дела других стран, экспортировать демократию так же, как Советский Союз экспортировал свои взгляды. «А самоуверенность всегда оборачивается ошибками. Это потерянные 20 лет и все большее проявление эгоизма, эрозия международных институтов», — сказал глава государства.

Путин напомнил о словах президента Дональда Трампа о взаимодействии России и США в вопросах ядерного оружия. По его словам, в 1990-е годы было заключено несколько знаковых соглашений, по итогам которых американцы совершили сотни наблюдательных визитов, а прямо в цехах секретного ядерного комбината были созданы рабочие места, куда американские специалисты ходили на работу. «Программа стала одной из самых эффективных мер в истории разоружения», — заявил Путин. По его словам, российские специалисты также посещали американские предприятия, но лишь по приглашению США.

Президент рассказал, что 2000-е стали годами равностороннего партнерства, однако после 2014 года США перестали выполнять соглашения, вышли из ряда договоров, заморозили сооружение завода по переработке оружейного плутония. «Более того, США передвинули сроки ликвидации своего химического оружия с 2017 на 2023 год. Это несолидно», — подчеркнул Путин.

«Нам нужно посмотреть вперед. Давно назрел откровенный разговор, в котором приняло бы участие все глобальное сообщество», — предложил президент России.

Путин также призвал реформировать ООН. «Но реформы должны быть постепенными и эволюционными. Базовые принципы ООН должны сохраняться», — уверен Путин.

Нынешнее заседание Валдайского клуба в Сочи — последнее перед выборами президента в марте 2018 года. Путин традиционно посещает клуб в последний день заседаний.

В этом году главная тема встречи политологов, экономистов, экспертов — «Созидательное разрушение: возникнет ли из конфликтов новый мировой порядок?». Как рассказывал ранее РБК председатель Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий, выбрана она была в связи с тем, что в современном мире очень много разного рода конфликтов.

Всего на заседания, которые проходили с 16 октября, были приглашены около 130 человек. Среди них — экс-президент Афганистана Хамид Карзай, экономист, первый президент Европейского банка реконструкции и развития Жак Аттали (Франция), бывший федеральный канцлер Австрии, руководитель форума «Диалог Европа — Россия»​ Вольфганг Шюссель, исполнительный секретарь подготовительной комиссии организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо (Буркина-Фасо), специальный советник верховного представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини — Натали Точчи (Италия), профессор Джорджтаунского университета в Катаре Анатоль Ливен (Великобритания), президент Центра национальных интересов США Дмитрий Саймс.

Собеседник, знакомый с подготовкой мероприятия, сказал РБК, что на заседание клуба приглашен первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Также приглашение выступить получил спикер Госдумы Вячеслав Володин, сказал РБК источник в его окружении.

Международный дискуссионный клуб «Валдай» был создан в 2004 году. Первая конференция состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай, отсюда и название площадки. Целью клуба названо «содействие диалогу российской и международной интеллектуальной элиты и независимый, объективный научный анализ политических, экономических и социальных событий в России и мире». Ежегодно с момента основания Валдайского клуба с его участниками встречается Владимир Путин.