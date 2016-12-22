Шредер заявил об опасности попыток США изолировать Россию

Изоляция России выгодна только США и не выгодна Европе, считает бывший канцлер ФРГ и нынешний председатель совета директоров «Роснефти» Герхард Шредер. Бизнес должен налаживать диалог между странами в трудные времена, считает он

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер, назначенный недавно председателем совета директоров ПАО «Роснефть», заявил, что США и Европа преследуют диаметрально противоположные цели по отношению к России. Такое заявление он сделал во время выступления на Евразийском форуме в Вероне, передает «Интерфакс».

Вашингтон, считает бывший канцлер, заинтересован в том, чтобы «получить более слабую Россию». «Европе и в первую очередь Германии нужен противоположный результат — процветающая Россия», — сказал он.

Именно поэтому, отметил Шредер, положить конец санкциям в отношении России — в интересах Европы.

«США считают, что Россию можно изолировать. Это бессмысленно с политической точки зрения и опасно — с экономической точки зрения», — добавил Шредер.

Бывший канцлер Германии, председатель комитета акционеров компании Nord Stream Герхард Шредер вошел в состав совета директоров компании «Роснефть» и был избран его председателем 29 сентября. Из-за согласия занять эту должность Шредера критиковали на родине — так, например, нынешний канцлер Ангела Меркель называла это решение «ненормальным» и даже «прискорбным».

Выступая на форуме в Вероне 19 октября, Шредер также заявил, что, когда в политических отношениях между странами «происходит разрыв», прогнозировать его последствия невозможно, а в задачи бизнеса в этот момент входит «сохранение диалога». «Мир политики должен к этому прислушиваться», — подчеркнул он.

Герхард Шредер последовательно критикует санкционную политику США и Европейского союза в отношении России.

В декабре 2014 года он заявлял, что попытки принудить Москву к чему-либо с помощью санкций не приведут к желаемому результату. Он также призывал страны Балтии и Польшу не опасаться за целостность своей территории и не обвинять Россию в попытках ее нарушить, а также говорил, что ЕС избрал неверную политическую линию в отношении Украины, предложив Киеву выбирать «или с нами, или с Россией». По его мнению, Брюссель должен был позволить Украине строить отношения стразу в двух направлениях.

В приветственной речи на собрании акционеров компании «Роснефть», где его избрали в совет директоров компании и назначили его председателем, Шредер также подчеркнул, что никогда не поддерживал санкции в отношении России.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин в свою очередь отметил, что приход экс-канцлера Германии в совет директоров компании откроет перед ней новые перспективы на международном рынке.