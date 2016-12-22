Суд в Ираке выдал ордер на арест вице-президента Курдской автономии

В Ираке суд выдал ордер на арест одного из лидеров курдов, вице-президента Иракского Курдистана Косрата Расула. Он назвал оккупацией наступление правительственной армии на богатый нефтью Киркук, контролировавшийся курдами

Суд в Ираке санкционировал арест одного из командующих курдскими военизированным ополчением пешмерга и вице-президента Иракского Курдистана Косрата Расула, сообщает телеканал «Ас-Сумария».

Расул обвиняется в «оскорблении вооруженных сил» Ирака, которые участвовали «в операции по восстановлению стабильности» в Киркуке. «Суд выписал ордер на арест Косрата Расула в связи с его недавним призывом рассматривать действия федеральных правоохранительных органов как оккупацию Киркука», — цитирует телеканал постановление суда.

В ночь на 16 октября правительственные войска Ирака начали наступление на позиции курдов в районе города Киркук, после того как те отклонили требование Багдада оставить богатый нефтью район. Официально эта территория не входит в Иракский Курдистан, однако контролировалась курдским ополчением еще с 2014 года. В ответ бойцы пешмерга открыли огонь по багдадским войскам.



Обострение обстановки в Иракском Курдистане произошло после сентябрьского референдума, во время которого большинство местных жителей проголосовали за независимость региона. С результатами выборов не согласились Ирак, Иран и Турция, которые пригрозили Курдистану блокадой и санкциями. Ирак и Турция остановили авиасообщение с Курдистаном, по данным арабского телеканала «Аль-Маядин», Иран закрыл границы с регионом.

После референдума о независимости Курдистана, в Багдаде призвали курдов установить совместную администрацию в спорных районах и признать высший авторитет центрального правительства, однако те пойти на этот шаг отказались, и перебросили в регион 6 тыс. бойцов пешмерга. Официальный Багдад назвал этот шаг «объявлением войны», и на следующий день начал наступление.

Правительственная армия Ирака также захватила контроль над курдскими районами в провинции Найнава. По словам иракских военных, бойцы пешмерга покинули местность до прихода основных сил правительственной армии, поэтому серьезных потерь удалось избежать.