Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,89 57,42 EUR Нал. 68,46 67,82 USD Бирж. 57,59 +0,16 EUR Бирж. 68,15 +0,41 USD ЦБ. 57,57 +0,30 EUR ЦБ. 67,93 +0,58 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 5670,02 +97,37 ММВБ 2079,54 -0,71% РТС 1137,57 -0,89% Brent 57,24 -1,65% DJIA 23157,60 +0,70% Nasdaq 6624,22 +0,01% FTSE 7499,79 -0,57%
Волгоград совместит выборы президента с референдумом о переводе часов
Лента новостей
В Госдуме обсудят запрет увольнять информаторов о коррупции 15:49, Политика Суд в Ираке выдал ордер на арест вице-президента Курдской автономии 15:46, Политика Российские власти запретят закупки зарубежных антивирусов для госорганов 15:43, Технологии и медиа Число выданных мигрантам патентов в Москве в этом году превысило 300 тыс. 15:41, Политика Основатель Delivery Club с партнерами инвестировал в похожий сервис в СНГ 15:35, Технологии и медиа Минкомсвязи выступило против отдельного закона для сервисов типа Uber 15:28, Технологии и медиа «Роснефть» перевела из «Открытия» в МКБ 200 млрд руб. перед санацией 15:20, Финансы Минобороны получит 24 «летающих танка» для испытания в Сирии 15:20, Политика В Тагиле завели дело после смерти задержанного в полицейском участке 15:15, Общество Гид по культуре и гастрономии Копенгагена 15:14, Партнерский материал Волгоград совместит выборы президента с референдумом о переводе часов 15:06, Политика Замглавы Минкомсвязи назвал экспертов для оценки копий пиратских сайтов 15:04, Технологии и медиа Издатель «Ведомостей» приостановил работу редакции в Петербурге 14:57, Технологии и медиа На Украине отменили арест россиянина за беспорядки в Одессе в 2014 году 14:55, Политика Представитель Хотина назвал иски Альфа-банка давлением на заемщика 14:53, Бизнес В МВД предложили сажать за пропаганду гомосексуализма среди детей 14:46, Общество Путин подписал указ о снижении зарплаты президента России в 2018 году 14:40, Политика В Кремле прокомментировали открытие Сурковым памятника героям Донбасса 14:30, Политика Гидрометцентр пообещал москвичам снег в воскресенье 14:26, Общество Эксперты ЦБ предсказали завершение восстановительной фазы роста экономики 14:21, Экономика Рыболовлеву в Монако предъявили обвинения во вторжении в частную жизнь 14:20, Бизнес Улучшаем землю: как Россия конкурирует на мировом рынке удобрений 14:18, Партнерский материал В Москве грабители в балаклавах отобрали у китайцев $700 тыс. 14:17, Общество Снова на экране: как участие Ксении Собчак повлияет на выборы-2018 14:15, Мнение Бриллиант из короны французских королей выставлен на торги 14:10, Стиль Песков опроверг участие Кремля в подготовке предвыборной кампании Собчак 14:08, Политика Ирак назвал сделку «Роснефти» с властями Иракского Курдистана незаконной 14:05, Политика Консульство в Дубае заявило об ухудшении ситуации с российскими моряками 14:05, Общество
Волгоград совместит выборы президента с референдумом о переводе часов
Политика, 15:06
0
Волгоград совместит выборы президента с референдумом о переводе часов
В Волгоградской области совместят выборы президента с референдумом об отказе от московского времени, с таким предложением выступили в общественной палате региона. За инициативой стоит местный губернатор, отметили источники РБК
Андрею Бочаров (Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС)

Руководитель общественной палаты Волгоградской области Татьяна Гензе в четверг, 19 октября, предложила губернатору Андрею Бочарову провести референдум о целесообразности перевести Волгоград и область на время на час позже московского. Гензе выступила с этим предложением на расширенном заседании Общественной палаты с участием главы региона, передает «КП-Волгоград». По словам Гензе, в палату поступает много обращений по поводу перевода времени.

«Мы этот вопрос обсуждали на комиссии. Облдума проводила мониторинг и опросы. Но так ни к чему и не пришли. Мне кажется, нужно вернуться к теме и провести референдум о переводе времени. Нужно спросить жителей», — отметила глава общественной палаты.

Два источника РБК, близкие к руководству региона отметили, что идея о проведении референдума исходит от губернатора Бочарова, и его планируется провести 18 марта, совместив с выборами президента России.

Волгоградский политконсультант Дмитрий Бессонов сказал РБК, что по его информации ранее в администрации области думали о о референдуме о переименовании города (часть жителей выступает за возвращение к Сталинграду — так город называли до 1961 года). «Любой вариант может быть использован, поскольку избирком на 100% подконтролен администрации региона и выдаст результат, который устроит Бочарова, — отметил Бессонов. — Решение [провести референдум] уже принято на уровне губернатора и облизбиркома».

По его словам, референдум нужен губернатору для поднятия интереса к президентским выборам, с учетом общей электоральной апатии в области: «другого варианта обеспечить сколько-нибудь сносную явку в одном из самый депрессивных регионов страны просто не существует».

Губернатор Волгоградской области не был доступен для оперативных комментариев.

Как сообщал «Дождь» в прошлом декабре, в один день с выборами президента в марте 2018 года, Кремль хочет провести референдумы в регионах по актуальным для них проблемам. Это поможет повысить явку в день выборов, рассказывали источники телеканала.

Последние несколько лет в Волгоградской области идут споры по поводу перевода времени на один час вперед по сравнению с московским (к стандарту UTC+4:00). Сторонники перевода отмечают, что Волгоград расположен восточнее и южнее Москвы, поэтому с географической точки зрения области имеет смысл перейти в другой часовой пояс. Противники перехода считают, что региону будет сложнее синхронизировать свою работу с Москвой.

Автор: Владимир Дергачев.
Теги: Референдум , Волгоградская область , выборы президента 2018
Главное
Минобороны получит 24 «летающих танка» для испытания в Сирии Политика
Материалы по теме
В Саратовской области перешли на новый часовой пояс Общество
Томская область перешла на новый часовой пояс Общество
Власти Республики Алтай попросили Госдуму поменять часовой пояс в регионе Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку