Волгоград совместит выборы президента с референдумом о переводе часов

В Волгоградской области совместят выборы президента с референдумом об отказе от московского времени, с таким предложением выступили в общественной палате региона. За инициативой стоит местный губернатор, отметили источники РБК

Андрею Бочаров (Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС)

Руководитель общественной палаты Волгоградской области Татьяна Гензе в четверг, 19 октября, предложила губернатору Андрею Бочарову провести референдум о целесообразности перевести Волгоград и область на время на час позже московского. Гензе выступила с этим предложением на расширенном заседании Общественной палаты с участием главы региона, передает «КП-Волгоград». По словам Гензе, в палату поступает много обращений по поводу перевода времени.

«Мы этот вопрос обсуждали на комиссии. Облдума проводила мониторинг и опросы. Но так ни к чему и не пришли. Мне кажется, нужно вернуться к теме и провести референдум о переводе времени. Нужно спросить жителей», — отметила глава общественной палаты.

Два источника РБК, близкие к руководству региона отметили, что идея о проведении референдума исходит от губернатора Бочарова, и его планируется провести 18 марта, совместив с выборами президента России.

Волгоградский политконсультант Дмитрий Бессонов сказал РБК, что по его информации ранее в администрации области думали о о референдуме о переименовании города (часть жителей выступает за возвращение к Сталинграду — так город называли до 1961 года). «Любой вариант может быть использован, поскольку избирком на 100% подконтролен администрации региона и выдаст результат, который устроит Бочарова, — отметил Бессонов. — Решение [провести референдум] уже принято на уровне губернатора и облизбиркома».

По его словам, референдум нужен губернатору для поднятия интереса к президентским выборам, с учетом общей электоральной апатии в области: «другого варианта обеспечить сколько-нибудь сносную явку в одном из самый депрессивных регионов страны просто не существует».

Губернатор Волгоградской области не был доступен для оперативных комментариев.

Как сообщал «Дождь» в прошлом декабре, в один день с выборами президента в марте 2018 года, Кремль хочет провести референдумы в регионах по актуальным для них проблемам. Это поможет повысить явку в день выборов, рассказывали источники телеканала.

Последние несколько лет в Волгоградской области идут споры по поводу перевода времени на один час вперед по сравнению с московским (к стандарту UTC+4:00). Сторонники перевода отмечают, что Волгоград расположен восточнее и южнее Москвы, поэтому с географической точки зрения области имеет смысл перейти в другой часовой пояс. Противники перехода считают, что региону будет сложнее синхронизировать свою работу с Москвой.