В Кремле прокомментировали открытие Сурковым памятника героям Донбасса

Памятник посвящен тем, кто защищал население востока Украины от «агрессии экстремистских элементов», подчеркнул Песков. Участие Владислава Суркова в открытии памятника в Кремле не считают дискредитацией позиции Москвы

Церемония открытия ​памятника героям Донбасса (Фото: Виктория Некрасова / РБК Ростов-на-Дону)

​В Кремле не считают, что участие помощника президента Владислава Суркова в церемонии открытия памятника героям Донбасса в Ростове-на-Дону дискредитирует Россию как посредника при урегулировании конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия «была и остается гарантом минских договоренностей», передает корреспондент РБК.

Владислав Сурков на церемонии открытия (Фото: Виктория Некрасова / РБК Ростов-на-Дону)

«Все-таки речь идет о том, что герои, как говорят авторы памятника, защищали Донбасс от агрессии экстремистских элементов, которые шли со стороны Украины. Вы знаете, какие события спровоцировали все то, что сейчас происходит на юго-востоке Украины», — добавил Песков.

Москва продолжает проводить «последовательную линию на то, чтобы всемерно способствовать выполнению минских договоренностей теми сторонами, которым это надлежит делать», подчеркнул пресс-секретарь.

Памятник поставили в парке им. Островского в Ростове-на-Дону, церемония открытия прошла 16 октября. Помимо Суркова, на ней также присутствовали глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко, глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай, а также представители властей Ростовской области.

Видео: Министерство информации ДНР / YouTube

Установка памятника вызвала возмущение у общественных активистов Ростова, они попросили власти демонтировать «памятник наемникам». Также в соцсетях обратили внимание на то, что один из элементов памятника схож с эмблемой Вооруженных сил Украины. Замдиректора парка, в котором установили монумент, заявил РБК, что на памятнике есть только «эмблема добровольцев Донбасса».

В «Союзе добровольцев Донбасса» заявили, что памятник был установлен на пожертвования членов организации, на его изготовление и установку потратили около 1 млн руб.

В областной прокуратуре рассказали, что на памятник поступила жалоба, власти ее изучают.