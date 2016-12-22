Яровая предложила давать пожизненное за развращение малолетних

За педофилию будут давать пожизненные сроки, а СМИ запретят рассказывать о жертвах подобных преступлений. Соответстсвующие поправки предложила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая

Ирина Яровая (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

В Госдуме 19 октября прошло заседание рабочей группы во главе с вице-спикером Ириной Яровой по подготовке законопроекта об ужесточении наказания за сексуальное насилие в отношении детей, передает корреспондент РБК.

На заседании Яровая рассказала о подготовленных поправках в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, которые, по ее словам, были согласованы со всеми профильными ведомствами.

Законопроектом предлагается установить пожизненное заключение за преступления сексуального характера в отношении детей до 12 лет, а также приостановить сроки давности по преступлениям, которые совершены в отношении малолетних до достижения ими совершеннолетия.

Поправками устанавливается дополнительное отягощающее вину обстоятельство, когда преступление совершается лицами, совместно проживающими с детьми. «Развратные действия» с несовершеннолетним с использованием своего служебного положения предлагается отнести к особо тяжким преступлениям и увеличить максимальную санкцию с восьми до 15 лет лишения свободы, сообщила Яровая.

Вводится также такое отягощающее вину обстоятельство, как распространение порнографических материалов среди детей в интернете, и отдельная ответственность за понуждение несовершеннолетних к действиям сексуального характера через интернет. Сам документ журналистам представлен не был.

За первое полугодие 2017 года было возбуждено более 7 тыс. уголовных дел по факту половых посягательств в отношении несовершеннолетних, привела статистику вице-спикер. По ее данным, 838 детей в возрасте до десяти лет стали жертвами сексуального насилия, при этом в отношении 155 детей насилие совершено родителями.

Рабочая группа по разработке законопроекта, ужесточающего ответственность для педофилов, под руководством Яровой была создана в январе. В нее вошли депутаты и сенаторы, представители Генпрокуратуры, МВД, Следственного комитета, Минюста и Минздрава.

Депутатами также предлагаются изменения в закон о СМИ, запрещающие распространять информацию о несовершеннолетних жертвах насилия. «Когда показывают всех соседей ребенка, всю школу, это издевательство над ребенком, ни один журналист не думает, что этому ребенку ходить в эту школу, в этот двор после того, как все телеканалы показали, что с ним делали»​, — отметила Яровая. Когда законопроект будет внесен в Думу, она не уточнила.

