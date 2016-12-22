СМИ узнали о «вопросах» к замглавы МВД по делу о злоупотреблениях в НПО

После ареста врио научно-производственного объединения (НПО) «Специальная техника и связь» МВД России Андрея Нечаева у СКР и ФСБ появились «определенные вопросы» к замглавы ведомства Александру Махонову. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
По данным издания, Нечаев был принят на работу в НПО по протекции Махонова. Нынешний замминистра с 2012 по 2015 год возглавлял департамент информационных технологий связи и защиты информации МВД и курировал НПО «Спецтехника и связь».
Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила газете, что у нее нет такой информации.
Начальник НПО Андрей Нечаев был задержан накануне, 18 октября, по делу о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ). В Басманном суде Нечаева арестовали до 17 декабря. В среду, кроме того, прошли обыски в офисе учреждения на улице Пруд-Ключики, говорили источники РБК в центральном аппарате МВД и собеседник в ФСБ.
Продукцию предприятия «Специальная техника и связь» сотрудники силовых структур используют при проведении оперативно-разыскных мероприятий, говорил РБК источник в Федеральной службе безопасности.
По данным «Коммерсанта», Нечаева задержали на открытии на ВДНХ ХХI Международной выставки «Интерполитех-2017». К нему подошли несколько человек в штатском — как выяснилось позднее, сотрудники управления «М» ФСБ — и увели за собой. На открытии присутствовал глава МВД Владимир Колокольцев.
ФСБ в течение полугода проверяло деятельность предприятия. Злоупотребления, как пишет газета, связаны с информационной системой деятельности МВД, ведомственным программно-аппаратным комплексом. На создание программ для информационной системы было заключено несколько госконтрактов, оцениваемых более чем в 1,5 млрд руб. Предприятию не удалось уложиться в срок, но все работы были оплачены, чтобы неизрасходованные средства не пришлось возвращать в бюджет. Нечаев мог в том числе получать крупные откаты от подрядчиков.