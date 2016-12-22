Минобороны получит 24 «летающих танка» для испытания в Сирии

В ноябре Минобороны получит от «Вертолетов России» первую партию улучшенных вертолетов «Ночной охотник». Учебно-боевой Ми-28 разработан под запросы министерства, его стоимость порядка $18 млн

Фото: пресс-служба «Вертолеты России

Для Сирии

Министерство обороны до 2020 года получит 24 модернизированных «Ночных охотника» — учебно-боевых вертолетов Ми-28УБ, заявил РБК гендиректор холдинга «Вертолеты России» (холдинг входит в госкорпорацию «Ростех») Андрей Богинский. Он подчеркнул, что Ми-28УБ разработан «с учетом применения в Сирии».

Первую партию вертолетов — до 10 штук — военное ведомство получит в ноябре этого года, из которой два поступят в Торжок, в 344-й центр боевой подготовки и переучивания летного состава армейской авиации, заявил журналистам в четверг, 19 октября, первый замдиректора завода «Росвертол» Вадим Баранников.

«На сегодняшний день Министерство обороны является единственным заказчиком Ми-28УБ, однако вертолеты типа Ми-28 в аналогичной комплектации поставляются зарубежным заказчикам», — сообщил гендиректор «Вертолетов России». Он добавил, что появление учебно-боевой версии открывает «практически неограниченные» возможности для совершенствования системы подготовки пилотов Ми-28Н.

«Возможность обучения не на тренажере, а на реальном боевом вертолете — большое преимущество наших военных летчиков в сравнении с коллегами из других государств», — заявил Богинский.

Гендиректор холдинга отказался называть РБК стоимость контракта с Минобороны и цену одного вертолета. При этом, как отмечают два источника РБК в авиационной отрасли, стоимость Ми-28УБ будет «немного выше» базовой модели из-за усовершенствованной конструкции и дополнительных возможностей. Стоимость Ми-28Н, по данным портала Аircraftcompare.com, который специализируется на сборе и анализе информации об авиационной технике, колеблется от $16,8 млн до 18 млн. Сумма контракта с Минобороны на поставку вертолетов таким образом составляет не менее $400 млн.

Что такое Ми-28 УБ Улучшенный «Ночной охотник» — учебно-боевой Ми-28 — создан на базе ударного ночного вертолета Ми-28Н (принят на вооружение указом президента в 2009 году). Максимальная скорость — 300 км/ч, динамический потолок — 5,6 км, взлетная масса — почти 11 тыс. кг. Ми-28УБ вооружен комплексами управляемого ракетного вооружения «Атака-В» класса «воздух-поверхность» и «Стрелец» класса «воздух-воздух», несъемной подвижной 30-миллиметровой автоматической пушкой, а также блоками неуправляемых авиационных ракет (НАР) Б-8В20А для ракет типа С-8 калибра 80 мм и типа С-13 калибра 130 мм. Основное отличие Ми-28 УБ от Ми-28Н заключается в двойной системе управления, сообщили РБК в пресс-службе «Вертолетов России». Она позволяет пилотировать машину как из кабины летчика-командира экипажа, так и из кабины летчика-оператора, что расширяет возможности практического обучения военных пилотов. Кроме того, в боевых условиях при нештатной ситуации управление машиной может взять на себя второй член экипажа. На вертолете также установлен пульт имитации отказов, который позволяет моделировать для обучаемого летчика отказ оборудования в полете для тренировок в кризисных ситуациях. Ми-28УБ оснащен модернизированным интегрированным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования, позволяющим эффективно осуществлять поиск, обнаружение, распознавание и поражение наземных и воздушных целей. На Ми-28УБ расширена кабина, увеличена площадь бронированного остекления и улучшен обзор с рабочего места летчика-оператора. Для защиты вертолета от ракет с тепловыми головками самонаведения на борту установлен новейший комплекс обороны с лазерной станцией защиты.

Летающий танк

Задача создать вертолет с двойной системой управления была поставлена в том числе и потому, что в современном бою вести технику пилотирования, выдерживая необходимые параметры, и наблюдать за противником одному сложно, отметил в разговоре с РБК заслуженный военный летчик России, старший инспектор-штурман штурманской службы управления авиации 4-й армии ВВС и противовоздушной обороны ЮВО полковник Сергей Горшунов. «Поэтому Министерство обороны попросило разработать вертолет с двумя членами экипажа: чтобы один занимался техникой пилотирования, а второй осуществлял авиационное управление. Идея в том, что находиться на поле боя нужно минимальное время», — объяснил Горшунов​.

По словам эксперта, с помощью Ми-28УБ можно не только поддерживать пехоту, но и наносить ощутимый урон бронетехнике противника. «Можно сказать, что это летающий танк. Если применять управляемые ракеты, пара вертолетов может вывести из строя от четырех до восьми танков», — подытожил Горшунов.

В ноябре этого года Минобороны будут переданы около десяти Ми-28УБ, из которых два отправлены в Торжок, сообщил РБК источник в авиационной отрасли и подтвердил источник в военном ведомстве. Кроме бортового комплекса обороны и двойной системы управления у Ми-28УБ есть система автоматической посадки, добавил один из собеседников. Первый опытный образец Ми-28 УБ был изготовлен Роствертолом в 2013 году, а в серийное производство вертолет был запущен в конце 2015 года, напомнил он. «Вертолет очень долго проверяли. Наконец, все испытания пройдены, теперь речь о поставке первой партии», — пояснил источник.