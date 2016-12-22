ЕСПЧ отказал России в пересмотре решения по делу о теракте в Беслане

Большая палата ЕСПЧ не стала пересматривать решение по делу о теракте в Беслане. Согласно предыдущему решению власти России обязаны выплатить потерпевшим около €3 млн

Цветы в школе №1 в Беслане, где произошел теракт в 2004 году (Фото: Эдуард Корнинеко / Reuters)

Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) отклонила запрос правительства России о пересмотре решения по делу о теракте в Беслане, следует из информации (.pdf) на сайте суда. Речь идет о деле «Тагаева и другие против России».

«Просьба от правительства о передаче [решения по делу «Тагаева и другие против России» от 13 апреля 2017 года] в Большую палату отклонена», — сообщается на сайте. Данное решение является окончательным, следует из опубликованной информации.

Дело «Тагаева и другие против России» включает в себя семь исков, которые были поданы в 2007–2011 годах от имени в общей сложности 409 человек. ЕСПЧ 13 апреля этого года вынес решение, согласно которому власти России обязаны выплатить пострадавшим от теракта в Беслане в 2004 году компенсацию в общей сложности в размере €2,9 млн.

Как рассказывал РБК юрист правозащитного центра «Мемориал» Кирилл Коротеев, который представлял в Страсбурге интересы части заявителей, ЕСПЧ «нашел четыре нарушения права на жизнь в том, что касается подготовки и проведения операции, и в том, что касается применения оружия в отношении заложников».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя тогда данное решение, заявил, что в Кремле не согласны с формулировкой, согласно которой Россия не предприняла достаточно мер для предотвращения теракта в Беслане. 13 июля Минюст обжаловал решение ЕСПЧ. В ведомстве тогда объяснили, что российская сторона считает, что при рассмотрении дела ЕСПЧ применил в ее отношении «двойные стандарты».

Теракт в школе № 1 в Беслане Северной Осетии произошел 1 сентября 2004 года. Тогда группа террористов захватила детей, их родителей и учителей во время праздничной линейки. В общей сложности были захвачены более 1,2 тыс. человек. Боевики три дня удерживали людей в заминированном спортзале школы, требуя от властей признать независимость Республики Чечня и вывести из нее федеральные войска.

В операции по освобождению заложников участвовали бойцы внутренних войск МВД, Минобороны и спецназовцы ФСБ. Жертвами теракта стали 334 человека, в том числе 186 детей. Спустя две недели после произошедшего ответственность за теракт взял на себя один из лидеров чеченских террористов Шамиль Басаев.