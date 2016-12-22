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Минобороны обвинило оппозицию в Сирии в сбросе воды с плотин в Евфрат
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Минобороны обвинило оппозицию в Сирии в сбросе воды с плотин в Евфрат
Война в Сирии, 17:35
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Минобороны обвинило оппозицию в Сирии в сбросе воды с плотин в Евфрат
Когда сирийские войска форсировали реку Евфрат, уровень воды в ней быстро вырос. Это произошло из-за рукотворного сброса воды на плотинах севернее по течению реки, считают в Минобороны
Фото: Khaled al-Hariri / Reuters

Уровень воды при форсировании Евфрата сирийскими войсками быстро вырос из-за того, что оппозиция сбросила воду на плотины. Об этом говорится в сообщении Минобороны, поступившем в РБК.

«Как только правительственные войска начали форсировать реку, «в считаные часы в Евфрате вырос уровень воды, а скорость течения увеличилась в два раза, до 2 м/с», — приводятся в сообщении слова официального представителя ведомства Игоря Конашенкова. «В отсутствие осадков единственным источником таких изменений водной обстановки является рукотворный сброс воды на плотинах севернее по течению Евфрата», — уверен он. Конашенков подчеркнул, что эти объекты «находятся у «оппозиционных формирований, подконтрольных «международной коалиции» во главе с США».

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О том, что части правительственной армии Сирии форсировали Евфрат в районе города Дейр-эз-Зор и выбили боевиков ИГ («Исламское государство», признана в России террористической и запрещена) из ряда населенных пунктов на восточном берегу реки, Минобороны сообщило 18 сентября.

В ведомстве поясняли, что, форсировав Евфрат, штурмовые отряды сирийской армии развивают наступление на восток, в сторону границы с Ираком. В Минобороны отмечали, что пехота армии Сирии переправилась вместе с танками по наведенной понтонной переправе под прикрытием и при поддержке самолетов российских ВКС.

В марте Пентагон сообщило о том, что Международная коалиция во главе с США перебросила по воздуху сирийских повстанцев. В ведомстве отмечали, что члены Сирийско-арабской коалиции планировали захватить крупнейшую в Сирии плотину Табки. Таким образом они хотели захватить стратегические точки вблизи от плотины на другом берегу реки Евфрат, один из которых контролируют Демократические силы, сообщало Reuters. Еще одной целью было воспрепятствовать продвижению правительственной армии Сирии в этом направлении.

В январе 2016 года The Wall Street Journal со ссылкой на трех собеседников, знакомых с ситуацией, сообщила, что боевики ИГ разместили руководство организации и ценных пленников на плотине Табка. Террористы рассчитывали, что после этого США прекратят наносить удары по этому месту в связи с угрозой наводнения.

За месяц до этого Минобороны России сообщило, что отряды Сирийской демократической армии при поддержке российских ВКС установили контроль над плотиной через реку Евфрат в Эль-Ахмаре.

Автор: Анна Рудяк.
Теги: Минобороны , Сирия , оппозиция , Ефрат
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