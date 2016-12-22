Кандидат на пост посла США в России заявил о ее вмешательстве в выборы

19 сентября в комитете по международным отношениям сената США состоялись слушания по утверждению Джона Хантсмана, главы Атлантического совета (Atlantic Council) и экс-губернатора штата Юта, на должность американского посла в России.
Обратившись несколько раз к кандидату во время слушаний, сенатор-демократ Бен Кардин призвал его защищать национальные интересы США, а также поднимать проблему прав человека в России, работая на благо российского народа, права которого нарушает Кремль. Вашингтон должен стремиться «изменить поведение России» на внешнеполитической арене, отметил Кардин.
Хантсман в ответ заявил, что он ждет с нетерпением момента, когда приступит к своим обязанностям, чтобы противодействовать российским противникам Америки через политику санкций и культурно-образовательные обмены. По его мнению, такой подход поможет гражданам России более критически оценить деятельность собственного правительства.
Дипломат подчеркнул, что будет проводить регулярные встречи с представителями российского гражданского общества и лидерами общественных организаций, чтобы продвигать американские ценности, а также будет «обеспечивать безопасность» американских экспатов в России. Во время слушаний он раскритиковал решение России о сокращении дипломатического персонала США до 455 человек, назвав его неудачным и вредным для российско-американских отношений.
Хантсман также заявил, что «нет никаких сомнений» в том, что Россия вмешивалась в американские выборы прошлого года, хотя она это отрицает. Он также обвинил Москву в угрозе стабильности в Европе. «Мы должны признать, что сегодня вопреки принципам Заключительного акта Хельсинки и международному праву Россия продолжает угрожать стабильности в Европе, в том числе нарушать суверенитет и территориальную целостность своих соседей. Россия также ограничивает права человека в собственной стране», — сказал Хантсман.
Он, однако, подчеркнул, что Россия и США имеют общие интересы и вызовы, над которыми должны работать вместе. По его мнению, Москва и Вашингтон должны решать проблему ракетно-ядерной программы Северной Кореи совместно, несмотря на различные подходы. Принятая на прошлой неделе резолюция Совета Безопасности ООН, ужесточающая санкции против КНДР, является примером солидарности между членами совета, добавил он.
Хантсман ждет своего назначения на должность посла в России с марта 2017 года, когда появились сообщения, что Трамп выбрал его на смену Джону Теффту. 18 июля Белый дом официально объявил о выдвижении Хантсмана. Во время избирательной кампании 2016 года Хантсман критиковал Трампа, однако впоследствии поддержал его. Сейчас послом США в Москве является Джон Теффт, который занимает этот пост с 2014 года. Он завершит свою работу в России осенью, после чего в Москву приедет Хантсман. Теффт готовится к отъезду из России до конца сентября, информации относительно даты приезда следующего посла США в Россию пока нет, сказала пресс-атташе американского посольства в России Мария Олсон.
Подходящий кандидат
Сенатор-демократ Джо Манчин во время слушаний сказал, что Хантсман — достойный кандидат. США должны быть не только военной и политической супердержавой, но и «дипломатической», поделился Манчин с прессой перед слушаниями по утверждению Хантсмана в сенате. Конгрессмены приветствуют его назначение и считают его наиболее подходящим кандидатом за его богатый служебный опыт.
В 1992-м, в 32 года, Хантсман стал самым молодым американским послом за последние сто лет, получив назначение в Сингапур. В 2001 году он стал заместителем торгового представителя президента. В 2005 году был избран губернатором Юты и за пять лет губернаторства смог увеличить доходы штата втрое, а также снизить уровень безработицы до исторического минимума. В 2009–2011 годах Хантсман был послом США в Китае. В 2012 году он выдвигался на выборы президента от республиканцев, но снял свою кандидатуру в пользу своего родственника — Митта Ромни.
В 1980-х годах Хантсман работал в корпорации своего отца Huntsman Corporation в качестве менеджера и на должности вице-президента. Работу в семейном бизнесе Хантсман продолжил и после возвращения из Сингапура. Известно, что Huntsman Corporation имела связи еще с СССР и в 2007 году пришла в Россию: ей принадлежат завод в Обнинске (Калужская область) и «дочки» в нескольких городах.
В 2011 году Хантсман раскритиковал курс на перезагрузку отношений с Россией, которую объявила администрация Барака Обамы, поскольку такой подход основан на лжи. «Делая это [преувеличивая дружбу с Россией], мы демонстрируем терпимость к ее гегемонистской политике, в том числе в Грузии, части которой она все еще занимает, и Украине. Мы дискредитируем нашу критику тиранов в других странах мира», — пояснил он.
Хантсман — «гибкий бюрократ», готовый адаптироваться к текущей повестке и следовать курсу администрации Трампа, говорил ранее РБК Михаил Троицкий, директор Института международных отношений и управления МГИМО. «Как любой дипломат, он может занять «ястребиные» позиции, когда это от него потребуется», — уточняет эксперт. Сегодня Трамп не может позволить себе назначить на должность американского посла в России человека, который ранее проявлял бы особый интерес к ней или высказывался о ней положительно, поясняет Троицкий.