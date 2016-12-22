На учениях «Запад-2017» вертолет дал залп по зрителям

В один из дней учений «Запад-2017» на полигоне «Лужский» произошел инцидент с боевым вертолетом, который выпустил ракету, осколки которой, по сообщению источника издания 66.ru, ранили зрителей

Фото: Иван Секретарев / AP

Во время белорусско-российских учений «Запад-2017» на полигоне «Лужский» в Ленинградской области боевой вертолет Ка-52 из-за сбоя выполнил непроизвольный пуск ракет класса «воздух-земля» по зрителям, из-за чего двое человек оказались в госпитале. Об этом сообщает издание 66.ru со ссылкой на осведомленной источник.

Точно неизвестно, когда произошел инцидент. Однако из сообщения пресс-службы Западного военного округа следует, что 17 сентября экипажи ударных вертолетов Ми-28Н и Ка-52 армейской авиации «отработали задачи воздушной разведки, нанесение ракетного удара по наземным целям и прикрытие наземной группировки войск с воздуха».

Видео: 66.ru

По словам источника издания, вертолеты летели на цели, когда произошел инцидент: «Оставалось метров 500, по заданию на боевом пути включаются цепи вооружения, они включили, но там что-то коротнуло, и ракеты сошли сами». Из-за большого разлета осколков «сгорели как минимум два автомобиля, два человека получили тяжелые травмы». «Пострадали, скорее всего, журналисты», — сообщил осведомленный источник 66.ru.​

В Минобороны пока не давали официальных комментариев. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос заявил, что «это нужно задавать министерству обороны, а не администрации президента».