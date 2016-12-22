Порошенко заявил о согласии сената США выделить Киеву $500 млн на оборону

Законопроект американского сената о военном бюджете на следующий год предполагает выделение как минимум $500 млн на помощь Украине, заявил президент Петр Порошенко. Кроме того, США разрешают поставку Киеву летального вооружения

Петр Порошенко (Фото: Михаил Палинчак / ТАСС)

Одобренный американским сенатом законопроект о дополнительном финансировании Пентагона предполагает выделение $500 млн на поддержку Украины. Об этом написал в своем Facebook президент Петр Порошенко.

​«Только что Сенат США одобрил проект «Закона о бюджете США на нужды национальной обороны на 2018 год». Законопроект предусматривает выделение $500 млн на поддержку Украины в сферах безопасности и обороны», — отметил украинский лидер (орфография сохранена).

По словам Порошенко, помимо финансовой помощи проект закона санкционирует предоставление Украине летального вооружения оборонительного характера. Украинский президент не уточнил, о каком именно вооружении идет речь.

Кроме того, принятый законопроект предполагает возможность траты оборонного бюджета США на оказание помощи раненым украинским военнослужащим в медучреждениях в Штатах.

Среди оборонительных средств, которые Пентагон намерен предоставить Украине, — радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной обстановкой, военно-морские противоминные средства, корабли прибрежного действия и береговой охраны, перечислил Порошенко.

Накануне, 18 сентября, сенат США выделил $700 млрд на военные расходы Пентагона в 2018 года. Законопроект, в частности, предполагает выделение средств на расширение противоракетной обороны США на фоне ракетных пусков со стороны КНДР.

В этом году США почти вдвое увеличили ассигнования Украине. В 2016 году экс-президент США Барак Обама подписал закон о выделении Киеву военной помощи на $300 млн, а также разрешил поставку летальных вооружений. Однако США с тех пор так и не поставили это вооружение.

План поставок Украине летального «оборонительного вооружения» был разработан Госдепом и Пентагоном только в конце лета 2017 года, писала газета The Wall Street Journal.