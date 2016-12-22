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Пентагон признал «работающими» дипломатические методы давления на КНДР
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Пентагон признал «работающими» дипломатические методы давления на КНДР
Политика, 03:29
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Пентагон признал «работающими» дипломатические методы давления на КНДР
Дипломатические и санкционные меры, которые США и все международное сообщество принимают для сдерживания ядерной активности Северной Кореи, пока работают эффективно, заверил глава Пентагона Джеймс Мэттис
Джеймс Мэттис (Фото: Jacquelyn Martin / AP)

Дипломатия и политика санкций преуспевают в оказании наибольшего давления на власти Северной Кореи. Об этом заявил журналистам глава Пентагона Джеймс Мэттис, передает Reuters.

«Итак, да, это работает», — отметил он.

Глава американского оборонного ведомства подчеркнул, что даже когда ядерная напряженность возрастает, США и их союзники прибегают к политике невмешательства. Мэттис также добавил, что пока Вашингтону или кому-нибудь из американских союзников не будет прямо угрожать Пхеньян, США не будут сбивать северокорейские ракеты или прибегать к военным мерам, чтобы разрешить конфликт.

США назвали ситуацию с КНДР «исчерпанной для ООН»
Политика

Ранее в понедельник, 18 сентября, постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что американские власти уже исчерпали возможности урегулировать северокорейскую проблему в рамках ООН, и предложила передать разрешение конфликта в руки Пентагона. В своем интервью телеканалу CNN она напомнила, что Трамп обещал ответить КНДР «огнем и яростью», однако с момента, когда это заявление было сделано, Пхеньян успел провести несколько новых ракетных испытаний, в том числе и водородной бомбы, а также пригрозил нанести удар по американской военной базе в Тихом океане — по острову Гуам.

Дипломат подчеркнула, что слова американского лидера не были пустыми, поведение КНДР же, по ее мнению остается безответственным. Вашингтон, сказала Хейли, попытался воспользоваться всеми возможностями решить проблему дипломатическими путями.

Глава внешнеполитического американского ведомства Рекс Тиллерсон, в свою очередь, считает, что проблему с ядерным оружием Северной Кореи необходимо решать мирно. Однако он подчеркнул, что если этого добиться не удастся, то останется только военный вариант решения конфликта.

Автор: Анна Трунина.
Теги: США , Пентагон , Северная Корея
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