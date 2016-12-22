Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,32 57,42 EUR Нал. 69,64 68,51 USD Бирж. 58,11 +0,42 EUR Бирж. 69,50 +0,59 USD ЦБ. 57,62 +0,09 EUR ЦБ. 68,75 +0,17 EUR/USD 1,20 +0,00 ММВБ 2059,08 +0,26% РТС 1119,14 -0,38% Brent 55,44 -0,07% DJIA 22331,65 +0,28% Nasdaq 6453,67 +0,08% FTSE 7253,28 +0,52%
«Яблоко» предложило закон об ограничении военных действий за рубежом
Лента новостей
В Москве замедлился спрос на новостройки 00:03, Бизнес «Яблоко» предложило закон об ограничении военных действий за рубежом 00:03, Политика Российская телерадиосеть предложила создать госоператора спутникового ТВ 00:02, Технологии и медиа МИД Испании объявил посла КНДР персоной нон грата 00:00, Политика Украина разместила евробонды на $3 млрд впервые с 2013 года 18 сен, 23:23, Экономика Исчезающий клиент: как частные банки теряли средства вкладчиков в августе 18 сен, 23:15, Финансы Испытание ростом: какие задачи стоят перед новым главой Бинбанка 18 сен, 23:07, Финансы Столкновения после приговора по делу о беспорядках в Одессе. Фоторепортаж 18 сен, 22:54, Фотогалерея  Под Одессой в стычках после суда по «делу 2 мая» пострадали 35 силовиков 18 сен, 22:52, Политика СМИ сообщили о застреленном гражданине Азербайджана на юге Москвы 18 сен, 22:38, Общество «Спартак» потерял третьего игрока из-за тяжелой травмы колена 18 сен, 22:34, Спорт В Москве после звонка эвакуировали ТЦ «Метрополис» и «Европейский» 18 сен, 22:33, Общество Турецкая Palmali подала иск к нефтетрейдеру ЛУКОЙЛа почти на $2 млрд 18 сен, 22:20, Бизнес Иностранные военные атташе прокомментировали учения «Запад-2017» 18 сен, 22:15, Политика «Зенит» разгромил «Уфу» в последнем матче тура 18 сен, 22:04, Спорт В Турции совершили убийство из-за биткоинов 18 сен, 22:03, Общество Пентагон рассказал о контактах с Россией по безопасности на востоке Сирии 18 сен, 21:38, Политика Правительство зарезервировало 1 трлн руб. на оборону, космос и экономику 18 сен, 21:36, Экономика Кириенко рассказал политтехнологам о приоритетах на выборах президента 18 сен, 21:23, Политика Трамп и Си Цзиньпин договорились усилить давление на КНДР 18 сен, 21:23, Политика Минобороны объяснило перелет Ил-76 через границу Литвы «грозовым фронтом» 18 сен, 21:18, Политика На «Крестовском» перед матчем «Зенита» протекла крыша 18 сен, 21:14, Спорт У Siemens появились сложности в процессе о поставках турбин в Крым 18 сен, 21:08, Бизнес Дуров ответил на обвинения бывшего топ-менеджера «ВКонтакте» 18 сен, 21:07, Общество Стало известно имя пособницы арестованного за хищения замглавы ФСИН 18 сен, 20:56, Общество Глава украинского канала назвал завышенным бюджет на трансляцию ЧМ-2018 18 сен, 20:54, Общество Декларацию Трампа о реформе ООН поддержали 130 стран 18 сен, 20:41, Политика В центре Луганска подорвали памятник десантникам 18 сен, 20:38, Общество
«Яблоко» предложило закон об ограничении военных действий за рубежом
Политика, 00:03
0
«Яблоко» предложило закон об ограничении военных действий за рубежом
Региональные фракции «Яблока» выступили с первой после выборов федеральной законодательной инициативой — они внесли в три местных собрания законопроект об ограничении права президента на использование вооруженных сил за рубежом
Фото: AP

Ограничить президента

Срок оперативного использования Вооруженных сил России за пределами страны не может составлять более 60 дней, неоперативного — не более одного года; для продления этих сроков президенту необходимо будет получить разрешение Совета Федерации. ​Содержащий такие предложения законопроект об​ изменениях в федеральном законе «Об обороне» внесен депутатами «Яблока» в профильные комитеты региональных законодательных собраний: в пятницу — Петербургского и Карельского, в понедельник — Псковского. Об этом РБК рассказала председатель партии Эмилия Слабунова и подтвердил депутат Псковского областного собрания, лидер региональных «яблочников» Лев Шлосберг.

Чтобы инициатива вышла на уровень Госдумы, ее должны поддержать депутаты региональных парламентов. И ни в одном из них у «Яблока» нет большинства: в Петербургском заксобрании у нее два мандата из 50, в Карельском — три из 36, в Псковском — один из 44.

Согласно Конституции и федеральному закону «Об обороне», для использования войск за рубежом президент России должен получить санкцию Совета Федерации. Такое разрешение Владимир Путин получил в марте 2014 года, когда предполагалось использование войск в Крыму, и в сентябре 2015 года, перед началом операции ВКС России в Сирии. Срок использования армии за рубежом законом не оговаривается — в постановлении Совета Федерации перед началом боевых действий в Сирии не были указаны срок и место операции.

Когда Российская армия может воевать за границей

По закону «Об обороне» оперативное использование вооруженных сил за пределами Рос​сии применяется в целях: 1) отражения вооруженного нападения на российские силы за рубежом; 2) отражения или предотвращения вооруженного нападения на другое государство, обратившееся к России; 3) защиты россиян за пределами страны от вооруженного нападения; 4) борьбы с пиратством и обеспечения безопасности судоходства.

«Сегодняшняя ситуация, при которой президент сам определяет, куда и на какой срок вводить войска, нарушает Конституцию. Этот вопрос имеет прямое отношение к национальной безопасности», — объяснила РБК Слабунова инициативу партии. По ее словам, страна втянута в военную операцию в Сирии с «неопределенными целями и непонятными результатами», а так как сроки операции нигде не зафиксированы, Россия «рискует увязнуть в сирийском конфликте на длительный срок». «Каждый день участия в этой войне повышает риски для граждан России. Если четкие сроки будут прописаны в законе, вопрос о необходимости участия нашей страны в вооруженных конфликтах будет тщательно обсуждаться и взвешиваться парламентом на каждом этапе», — считает лидер «Яблока».

Суть законопроекта — восстановление конституционных прав верхней палаты Федерального собрания, сказал РБК Лев Шлосберг. Он напомнил, что в 2006 году Совет Федерации доверил президенту право использовать войска для борьбы с террористами и для защиты граждан, в 2009 году — принимать решения об оперативном использовании армейских частей за пределами страны. «Совет Федерации оптом отказался от конституционных полномочий и передал их президенту», — утверждает Шлосберг. По его словам, в итоге на Украине Россия принимает «завуалированное» участие в войне, хотя официально это отрицает, а в Сирии российские силы бессрочно участвуют в конфликте. По мнению Шлосберга, это чревато высокими человеческими жертвами и экономическими издержками ($2,5 млн ежедневно, по подсчетам РБК, осенью 2015 года или 140 млрд руб., по оценке «Яблока», за 2,5 года операции в Сирии).

Предвыборная инициатива

«Яблоко» в последнее время последовательно эксплуатирует антивоенную тематику. Ранее «яблочники» объявили о сборе подписей за окончание российской военной кампании в Сирии в рамках предвыборной инициативы сооснователя партии Григория Явлинского «Время вернуться домой». Согласно августовскому опросу Левада-центра, 49% россиян выступают за завершение военной операции в Сирии, за ее продолжение выступают 30%. 32% респондентов опасаются, что вмешательство в сирийский конфликт может стать для России «новым Афганистаном», еще 40% считают этот сценарий маловероятным.​

Большинство россиян вряд ли поддержат нынешнюю инициативу «Яблока», поскольку Владимир Путин и его внешняя военная политика пользуются популярностью, заявил РБК вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. «Но каждая партия ориентируется на своих сторонников, и сторонники «Яблока» будут за эту инициативу, — рассуждает политолог. — Партию время от времени подозревают в сговоре с властью, и сейчас решается вопрос, будет ли участвовать Явлинский в выборах президента. Соответственно, «Яблоку» надо показывать, что партия является реальной оппозицией и готова вносить законопроекты, ограничивающие президента».​

«Это попытка партии перед выборами напомнить о себе», — предположил директор Центра экономических и политических реформ Николай Миронов.

В пояснительной записке к законопроекту его авторы ссылаются на зарубежный опыт. Так, в США глава государства может ввести войска в зоны заграничных военных действий без объявления войны на срок не более 60 дней. В Германии парламент решает вопросы по боевому применению вооруженных сил за рубежом, условиям операции, ее масштабу и продолжительности. Правительство Франции обязано информировать парламент о своем решении задействовать армию за рубежом и обосновать преследуемые цели не позднее чем через три дня после начала военных действий.

В российских реалиях идея «Яблока» — «мертворожденная инициатива», считает военный журналист Александр Гольц. «Совфеду оставалось 10 минут, чтобы принять решение о [применении войск в] Сирии», — напомнил эксперт.

РБК направил запросы в Минобороны и пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову относительно их мнения о законопроекте.

Автор: Владимир Дергачев.
При участии: Инна Сидоркова, Полина Химшиашвили.
Теги: Россия , «Яблоко» , военные
Главное
В Москве замедлился спрос на новостройки Бизнес
Материалы по теме
Сирия отказалась признать выводы ООН о причастности к химатаке в Идлибе Политика
«Яблоко» собрало 50 тыс. подписей за вывод российских войск из Сирии Политика
«Яблоко» оценило затраты России на операцию в Сирии в 140 млрд руб. Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку