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Данные 200 млн избирателей США хранились в открытом доступе 12 дней
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Данные 200 млн избирателей США хранились в открытом доступе 12 дней
Политика, 20:34
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Данные 200 млн избирателей США хранились в открытом доступе 12 дней
Компания UpGuard обнаружила, что персональные данные почти 200 млн американцев, которые штаб Дональда Трампа использовал во время предвыборной кампании в 2016 году, почти две недели хранились в незащищенном облаке
Фото: Tommy Martin / Reuters

Специалисты по киберзащите из компании UpGuard обнаружили масштабную потенциальную утечку личных данных почти 200 млн американцев. Сообщение об этом опубликовано на сайте компании.

Данные 198 млн граждан США хранились в облачном сервисе компании Amazon, при этом более терабайта информации не было защищено даже паролем.

«Утечка информации коснулась более 61% населения США», — говорится в сообщении UpGuard. По предварительной оценке аналитиков UpGuard, информация, собранная в этой базе данных, касается трех из пяти американцев и была собрана из различных источников — от баз данных избирателей до форума Reddit.

Первоначально базу незащищенных данных обнаружил один из аналитиков компании, Крис Виккери. По его словам, уязвимость он нашел 12 июня, а устранена она была через два дня, 14-го числа.

База данных, которая потенциально была доступна любому, кто мог бы найти ссылку на нее, содержала различную информацию об избирателях: их имена, даты рождения, телефоны и домашние адреса, а также сведения о политических предпочтениях и взглядах.

В облако загружалась информация, которую собирали несколько компаний, обрабатывающих данные об американских гражданах по заказу комитета Республиканской партии. Фирмами-подрядчиками, информация которых была скомпрометирована, оказались Deep Root Analytic, TargetPoint Consulting Inc. и компания Data Trust — все они занимались сбором и обработкой данных об избирателях США во время предвыборной кампании 2016 года и работали на штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа.

Компании занимаются в том числе анализом опросов общественного мнения и предоставляют на их основании информацию для проведения таргетированных предвыборных кампаний и политической агитации.

Таблицы, информация в которых последний раз обновлялась в январе 2017 года, представляют собой «сокровищницу» политических данных и смоделированных предпочтений избирателей, что использовалось во время избирательной кампании Трампа, указывают специалисты UpGuard: личные данные и политические предпочтения почти 200 млн избирателей были проанализированы во время предвыборной кампании по 48 категориям.

Основатель Deep Root Analytic Алекс Ландри подтвердил изданию Gizmodo подлинность данных и заявил, что его компания полностью несет ответственность за произошедшее. По его его словам, протоколы безопасности компании были обновлены в последний раз 1 июня и за те 12 дней, что данные лежали в открытом доступе, его сотрудникам не удалось обнаружить никаких следов взлома. «На основании информации, которую мы собрали, мы не считаем, что наши системы были взломаны», — заявил Ландри.

Автор: Наталья Демченко
Теги: личные данные , Дональд Трамп , избиратели , президентские выборы в США
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