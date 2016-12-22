США изменили диспозицию своих самолетов в Сирии
Политика, 19:58
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США изменили диспозицию своих самолетов в Сирии
ВВС США решили изменить диспозицию самолетов после того, как возглавляемая Вашингтоном коалиция сбила истребитель армии Башара Асада в Сирии
Военнослужащие США
Пентагон решил изменить диспозицию боевых самолетов в Сирии после инцидента со сбитым самолетом правительственных сил. Об этом заявил представитель Центрального командования ВВС США Дэмиен Пикарт, передает Reuters.
По его словам, такое решение было принято после встреч с участием представителей просирийского режима и российских войск.
«Мы предприняли разумные меры и изменили расположение самолетов над Сирией, чтобы продолжить борьбу с ИГИЛ [организация признана террористической и запрещена] и обеспечить безопасность наших экипажей», — сказал Пикарт.