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Bloomberg нашел связи между семьей Манафорта и родственниками Трампа
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Bloomberg нашел связи между семьей Манафорта и родственниками Трампа
Политика, 17:28
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Bloomberg нашел связи между семьей Манафорта и родственниками Трампа
Жена экс-советника Трампа Пола Манафорта взяла кредит в банке, который возглавлял отец зятя Трампа, Джареда Кушнера. Позднее Манафорты получили другой кредит от знакомого президента и еще один — от банка советника Трампа
Дональд Трамп, Пол Манафорд и Иванка Трамп (Фото: Evan Vucci / AP)

Жена Пола Манафорта, бывшего главы избирательного штаба Дональда Трампа, в 2002 году получила ипотечный кредит в размере $150 тыс. на дом в Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк. Кредит был выдан NorCrown Bank, который тогда возглавлял Чарльз Кушнер, отец Джареда Кушнера, зятя Трампа, сообщает Bloomberg.

Кэтлин Манафорт приобрела участок земли в 1992 году за $400 тыс., спустя год там построили дом. Сейчас площадь участка составляет около 517 кв. м, там расположены теннисный корт, бассейны, поле для гольфа. Участок сейчас, по данным агентства, оценивается в $5,6 млн.

Джейсон Малони, представитель Манафорта, заявил, что тот не был знаком с Чарльзом Кушнером, когда был выдан кредит. Он заявил, что условия кредита удовлетворяли обе стороны.

Кредит от NorCrown был закрыт в июле 2004 года, через несколько дней после того, как жена Манафорта получила другой кредит. Инвестор и «давний друг Трампа» Томас Баррак-мл. выделил Кэтлин Манафорт кредит в размере $1,76 млн на недвижимость в Лонг-Айленде. Представитель Баррака заявила изданию, что Манафорты погасили кредит в полном соответствии с его условиями за 18 месяцев.

Bloomberg приводит другие примеры связей между окружением Трампа и семьей Манафорта относительно недвижимости. Агентство пишет, что в 2006 году связанная с Манафортами компания приобрела недвижимость в Трамп-тауэр.

Кроме этого недавно, как пишет Bloomberg, Манафорты и связанная с ними компания взяла заем в $16 млн у банка Federal Savings, глава которого, Стивен Калк, является советником Трампа по экономике. Основная часть займа — $9,5 млн — была обеспечена домом в Лонг-Айленде и другими активами. Трамп назначил Калка своим советником, когда Манафорт возглавлял его предвыборный штаб, отмечает агентство. Представитель Калка отказалась комментировать информацию о финансовых операциях клиентов банка.

Газета Washington Post 15 июня сообщила, что специальный прокурор Роберт Мюллер, расследующий возможные связи окружения Трампа с Россией, начал изучать финансовые сделки Кушнера. В то же время прокуратура США вместе с ФБР изучают сделки Манафорта и других людей, связанных с Трампом, — бывших советников Майкла Флинна и Картера Пейджа.

Пол Манафорт, возглавлявший предвыборный штаб Трампа, ушел в отставку в августе 2016 года — после того, как появилась информация о получении им денег из черной бухгалтерии партии Виктора Януковича.

В мае генеральный прокурор Нью-Йорка Эрик Шнайдерман и окружной прокурор Манхэттена Сайрус Ванс начали расследование сделок Манафорта с недвижимостью. Телеканал NBC со ссылкой на источники сообщал, что в рамках этого расследования власти запросили документы об ипотечном кредите в размере $3,5 млн.

Автор: Андрей Гатинский
Теги: Дональд Трамп , Пол Манафорт , Джаред Кушнер
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