Путин выразил соболезнования пострадавшим от лесных пожаров в Португалии
Политика, 15:25
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Путин выразил соболезнования пострадавшим от лесных пожаров в Португалии
Владимир Путин направил соболезнования португальскому президенту Марселу Ребелу ди Соузе из-за гибели десятков людей в лесных пожарах в республике. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.
В телеграмме российского президента португальскому коллеге заявлено, что в России разделяют скорбь людей, потерявших в этой трагедии своих родных и близких, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших.
О масштабных лесных пожарах в Центральном регионе Португалии стало известно 17 июня. Из-за высоких температур и сильного ветра огонь перекинулся из лесных массивов на населенные пункты. Большинство погибших были застигнуты пожаром недалеко от своих домов. В поселке Педроган-Гранди пламя блокировало движение машин, здесь насчитывается больше всего пострадавших. По последним данным, число погибших составляет 62 человека, еще около 60 получили травмы и ожоги различной степени тяжести, 18 из них находятся в больницах.
В телеграмме российского президента португальскому коллеге заявлено, что в России разделяют скорбь людей, потерявших в этой трагедии своих родных и близких, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших.
О масштабных лесных пожарах в Центральном регионе Португалии стало известно 17 июня. Из-за высоких температур и сильного ветра огонь перекинулся из лесных массивов на населенные пункты. Большинство погибших были застигнуты пожаром недалеко от своих домов. В поселке Педроган-Гранди пламя блокировало движение машин, здесь насчитывается больше всего пострадавших. По последним данным, число погибших составляет 62 человека, еще около 60 получили травмы и ожоги различной степени тяжести, 18 из них находятся в больницах.