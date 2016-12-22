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Кремль ответил на письмо директоров АФК «Система» об иске «Роснефти»
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Кремль ответил на письмо директоров АФК «Система» об иске «Роснефти»
Политика, 13:19
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Кремль ответил на письмо директоров АФК «Система» об иске «Роснефти»
Президент Владимир Путин не будет вмешиваться в спор АФК «Система» и «Роснефти», заявил Дмитрий Песков. Ранее независимые директора АФК «Система» обратились к президенту с просьбой «содействовать в урегулировании данного спора»
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Решение в споре между компаниями АФК «Система» и «Роснефть» должен принять только суд, президент Владимир Путин не будет вмешиваться в это дело, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Он [спор] реализуется в судебной плоскости и, конечно, президент никоим образом не может вмешиваться в этот процесс», — заявил журналистам Песков (цитата по ТАСС).

Он добавил также, что исход этого судебного спора никак не повлияет на инвестиционный климат в стране.​ «Говорить о каком-то влиянии [этого спора] на инвестклимат было бы неверным», — пояснил Песков. «Мы знаем, что компании имеют свою позицию, они отстаивают свои позиции. Если каких-то иных решений не будет найдено, то окончательный вердикт может вынести только суд. Это абсолютно нормальная мировая практика, в том числе и в мире предпринимателей», — добавил он.

Независимые члены совета директоров АФК «Система» 15 июня обратились с письмом к президенту Владимиру Путину. В нем они обвинили «Роснефть» в стремлении «распространять свое влияние на экономику и бизнес-климат в России, не считаясь с методами и последствиями своих действий». Авторы письма попросили президента «содействовать в урегулировании данного спора», а также выразили надежду на «справедливое судебное разбирательство». При этом иск «Роснефти» к АФК «Система» на 170 млрд руб. члены совета директоров назвали «необоснованным и иррациональным». По их мнению, претензии «Роснефти» подрывают инвестиционный климат в стране.

Письмо подписали экс-глава российского подразделения KPMG Роджер Маннингс, бывший министр экономики Люксембурга Жанно Креке, экс-еврокомиссар по торговле Питер Мандельсон и основатель консалтинговой компании Meade Hall Патрик Кланвильям.

Сложное дело: как готовилась приватизация «Башнефти»
Политика

«Роснефть» подала иск в Арбитражный суд Башкирии с требованием взыскать с АФК «Система» 106,6 млрд руб. в мае 2017 года. Позже исковые требования были повышены до 170,6 млрд руб. По мнению истца, ​АФК «Система», которая до конца 2014 года контролировала «Башнефть», «злоупотребляла своими правами» во время «незаконного владения» компанией и нанесла ей ущерб. Представитель компании Михаил Леонтьев рассказал тогда РБК, что она переоценила требования с учетом обесценения рубля, которое произошло после описанных в иске событий.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: иск , Владимир Путин , "НК"Роснефть"-Кубаньнефтепродукт"
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