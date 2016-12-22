Кремль ответил на письмо директоров АФК «Система» об иске «Роснефти»

Решение в споре между компаниями АФК «Система» и «Роснефть» должен принять только суд, президент Владимир Путин не будет вмешиваться в это дело, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Он [спор] реализуется в судебной плоскости и, конечно, президент никоим образом не может вмешиваться в этот процесс», — заявил журналистам Песков (цитата по ТАСС).
Он добавил также, что исход этого судебного спора никак не повлияет на инвестиционный климат в стране. «Говорить о каком-то влиянии [этого спора] на инвестклимат было бы неверным», — пояснил Песков. «Мы знаем, что компании имеют свою позицию, они отстаивают свои позиции. Если каких-то иных решений не будет найдено, то окончательный вердикт может вынести только суд. Это абсолютно нормальная мировая практика, в том числе и в мире предпринимателей», — добавил он.
Независимые члены совета директоров АФК «Система» 15 июня обратились с письмом к президенту Владимиру Путину. В нем они обвинили «Роснефть» в стремлении «распространять свое влияние на экономику и бизнес-климат в России, не считаясь с методами и последствиями своих действий». Авторы письма попросили президента «содействовать в урегулировании данного спора», а также выразили надежду на «справедливое судебное разбирательство». При этом иск «Роснефти» к АФК «Система» на 170 млрд руб. члены совета директоров назвали «необоснованным и иррациональным». По их мнению, претензии «Роснефти» подрывают инвестиционный климат в стране.
Письмо подписали экс-глава российского подразделения KPMG Роджер Маннингс, бывший министр экономики Люксембурга Жанно Креке, экс-еврокомиссар по торговле Питер Мандельсон и основатель консалтинговой компании Meade Hall Патрик Кланвильям.
«Роснефть» подала иск в Арбитражный суд Башкирии с требованием взыскать с АФК «Система» 106,6 млрд руб. в мае 2017 года. Позже исковые требования были повышены до 170,6 млрд руб. По мнению истца, АФК «Система», которая до конца 2014 года контролировала «Башнефть», «злоупотребляла своими правами» во время «незаконного владения» компанией и нанесла ей ущерб. Представитель компании Михаил Леонтьев рассказал тогда РБК, что она переоценила требования с учетом обесценения рубля, которое произошло после описанных в иске событий.