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Триумф новичков: чем закончились выборы в парламент Франции
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Триумф новичков: чем закончились выборы в парламент Франции
Политика, 19:40
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Триумф новичков: чем закончились выборы в парламент Франции
Президентский блок получил более 60% мандатов на парламентских выборах во Франции. У президента Эмманюэля Макрона появился карт-бланш на проведение реформ, но против него играет усталость французского общества от политики, отмечают аналитики
Эмманюэль Макрон (Фото: Philippe Wojazer / Reuters)

Президентское большинство

В воскресенье, 18 июня, во Франции прошел второй, ​заключительный, тур парламентских выборов. Основанное нынешним президентом Эмманюэлем Макроном движение «Вперед, Республика!» (REM) провело 308 кандидатов по одномандатным округам, что составляет 53,4% от всех 577 мандатов в Национальной ассамблее.

Вместе с союзной партией «Демократическое движение» пропрезидентский центристский блок получит по меньшей мере 350 мандатов (60,7% мест в парламенте), таким образом, президент будет контролировать в парламенте фракцию большинства.

Партия Макрона была образована чуть более года назад, сначала как сетевое движение для поддержки его президентских амбиций и только потом как полноценная партия. Кроме REM новичком парламентских выборов была еще «Непокоренная Франция» — ультралевое движение бывшего кандидата в президенты Жан-Люка Меланшона. Ей удалось получить 17 мандатов.

Для социалистов же, которые в 2012–2017 годах имели под контролем и президентское кресло, и большинство в парламенте, прошедшие выборы оказались катастрофой. Число мандатов сократилось почти в десять раз, с 280 до 29. В целом же левый блок во главе с социалистами получил 44 места вместо 331 на прошлых выборах.

Лучше обстоят дела у правоцентристских «Республиканцев». И хотя один из бывших лидеров партии Эдуар Филипп, заняв кресло премьер-министра, перешел на сторону Макрона и возглавил кампанию REM, блок правых партий получил 137 мандатов, из которых на «Республиканцев» приходится 113 мест.

Также увеличил свое представительство в парламенте ультраправый «Национальный фронт» Марин Ле Пен — с двух до восьми депутатов. Сама Ле Пен прошла в парламент от одного из округов Па-де-Кале на севере Франции.

Явка избирателей на второй тур оказалась самой низкой за всю историю парламентских выборов — всего лишь 42,6%. Неделей ранее на участки пришли 48,7% избирателей.

Низкая явка связана с тем, что избиратели устали от политической активности, подчеркивает руководитель Центра французских исследований РАН Юрий Рубинский. Предвыборная кампания началась, по сути, год назад, параллельно с началом подготовки к президентским выборам, завершившимся в мае победой Макрона. «Помимо физической усталости электората есть еще и выжидательная позиция граждан в отношении нового президента, и общее отторжение народа от элит», — рассказал РБК Рубинский.

Выборы во Франции (Фото: Laurent Cipriani / AP)

«Русские» не прошли

Учитывая, что две трети нового парламента теперь занимают представители новых партий, депутатский корпус обновился примерно наполовину. Вдвое сократилась и группа пророссийски настроенных депутатов, которые за последние два года неоднократно посещали Крым и Сирию при поддержке коллег из Госдумы. Первая такая поездка состоялась в июле 2015 года: девять французских депутатов и один сенатор приехали в Крым, как объясняли позже в МИД Франции, по личной инициативе. Возглавлял делегацию один из лидеров «Республиканцев» Тьерри Мариани, сопрезидент ассоциации «Франко-российский диалог». С российской стороны ассоциацией руководит экс-глава РЖД Владимир Якунин.

По итогам парламентских выборов лишь четверо из девяти депутатов, посещавших Крым, сохранили свои мандаты. Еще один, Янник Моро, заранее отказался баллотироваться, в его департаменте одержал победу кандидат от REM. Среди проигравших и сам Мариани, ранее представлявший 11-й зарубежный округ (граждане Франции, проживающие в странах СНГ и в Азии), а также Николя Дюик из департамента Об в центральной Франции. Дюик известен тем, что в феврале, в разгар президентской кампании, дал интервью российскому агентству Sputnik, в котором обвинил Макрона в работе на американские банки и представил его как агента гей-лобби. Такой реакции избирателей на скандальное поведение Дюика следовало ожидать, говорит Рубинский. Поражение же Мариани — это большая потеря и для его российских друзей, и для правой фракции «Республиканцев», близкой к экс-президенту Николя Саркози, отмечает Рубинский.

Старт реформ

В соответствии с процедурой правительство премьера Эдуара Филиппа ушло 19 июня в отставку. По словам пресс-секретаря кабинета министров Кристофа Кастанера, новый состав кабинета будет назван в течение нескольких дней, однако изменения, скорее всего, будут «техническими».

Ранее опрошенные РБК эксперты подчеркивали, что Филипп, скорее всего, останется во главе французского правительства: у него налажены нормальные отношения с президентом, к тому же Филипп популярен среди правых избирателей, что позволяет обеспечивать баланс в правительстве.

Первая сессия нового парламента откроется 27 июня. По информации Associated Press, на ней правительство представит на рассмотрение свой первый пакет реформ, касающийся усиления национальной безопасности и изменения трудового законодательства. Например, Макрон предлагает сократить расходы бюджета на €60 млрд за пять лет и снизить корпоративный налог с 33​ до 25%. Также он намеревается согласовать в парламенте реформу рынка труда за счет облегчения правил найма и увольнения сотрудников, формирования окладов. Президент также хочет увеличить расходы на безопасность и численность полиции. Сейчас Макрону важно не повторить ошибки своего предшественника Франсуа Олланда, который «оставил все важные вопросы на потом», уверен Рубинский.

Получив абсолютное большинство в парламенте, Макрон должен как можно скорее начать проводить в жизнь реформы из своей повестки, пишет в колонке для The Independent эксперт Лондонской школы экономики Эндрю Хаммонд. На руку президенту здесь играет дезориентация политических противников после его неожиданных успехов, а против него — завышенные ожидания и шаткие настроения в обществе, считает аналитик.

Еще одной немаловажной задачей лично Макрона является теперь партийное строительство и наведение дисциплины в исполнительной власти, отмечает Рубинский.​

Автор: Георгий Макаренко
Теги: Франция , Марин Ле Пен , парламентские выборы , Эмманюэль Макрон
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