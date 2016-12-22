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Губернатор Кемеровской области Тулеев снова продлил свой отпуск
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Губернатор Кемеровской области Тулеев снова продлил свой отпуск
Политика, 11:57
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Губернатор Кемеровской области Тулеев снова продлил свой отпуск
Аман Тулеев ушел в десятидневный отпуск 22 мая, но с тех пор не вернулся на работу. Пресс-служба Тулеева подчеркнула, что здоровью губернатора ничего не угрожает
Аман Тулеев (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Отпуск, в котором губернатор Кемеровской области Аман Тулеев находится с 22 мая, продлен на неопределенный срок. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации области. В сообщении официального информационного портала Кемеровской области от 22 мая сказано, что Тулеев ушел в десятидневный отпуск.

Как указывает агентство, после этого Тулеев на публике не появлялся. Его первый заместитель Владимир Чернов продолжил исполнять обязанности главы региона. Администрация ранее заявляла, что отпуск Тулеева продлен до 16 июня, уточняет агентство. Теперь речь идет о «неопределенном сроке».

В пресс-службе губернатора Кемеровской области РБК подтвердили, что глава региона Тулеев «продлил свой отпуск». «Его здоровью ничего не угрожает», — добавили в пресс-службе.

Сайт телеканала РЕН ТВ 3 марта сообщал со ссылкой на источники о госпитализации Тулеева и о том, что ему проведут операцию. По данным ресурса, Тулееву должны были установить искусственный сердечный клапан. Также отмечалось, что «госпитализация не была экстренной».

В ноябре 2016 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело о вымогательстве против заместителей Тулеева Александра Данильченко и Алексея Иванова. Также фигурантами дела стали глава кемеровского управления СК Сергей Калинкин и два его сотрудника. Их заподозрили в вымогательстве у акционера АО «Разрез Инской» 51% акций. Тулеев тогда заявил в связи с арестом своих подчиненных, что их «грамотно подставили», а против властей региона «по каждому чиху начинается очернение».

Аман Тулеев руководит Кемеровской областью​ с 1 июля 1997 года. До этого, с августа 1996 года, он работал федеральным министром по сотрудничеству со странами СНГ. Тулеев родился 13 мая 1944 года, сейчас ему 73 года. Он является одним из рекордсменов по продолжительности губернаторского срока. Дольше него на посту остается глава Белгородской области Евгений Савченко, возглавляющий регион с 1993 года.

Авторы: Андрей Гатинский, Сергей Витько
Теги: Кемеровская область , Аман Тулеев , отпуск
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