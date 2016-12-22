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Путин назначил нового посла России в Турции
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Путин назначил нового посла России в Турции
Убийство посла России в Турции, 11:42
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Путин назначил нового посла России в Турции
Президент Владимир Путин назначил Алексея Ерхова послом России в Турции. До этого Ерхов возглавлял департамент Ситуационно-кризисного центра МИД России. Должность посла оставалась вакантной с декабря 2016 года, когда в Анкаре был убит глава российской дипмиссии Андрей Карлов
Алексей Ерхов (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Послом России в Турецкой Республике президент Владимир Путин назначил Алексея Ерхова. Соответствующий указ президента опубликован на официальном портале правовой информации.

Предшественник Ерхова не этом посту Андрей Карлов был убит в Анкаре вечером 19 декабря 2016 года в Центре современного искусства на церемонии открытия фотовыставки «Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки».

До назначения послом Ерхов возглавлял департамент Ситуационно-кризисного центра МИД России.

В интервью ТАСС в феврале 2017 года Ерхов рассказал, что шесть лет проработал генеральным консулом России в Стамбуле. «Что же касается Турции… Она занимает особое место в моем сердце. Ведь там я провел шесть лет на посту генерального консула России в Стамбуле. Это замечательная страна, с богатыми историческими и культурными традициями, огромным потенциалом развития. Там живет удивительный народ — великий труженик и созидатель, добрый и гостеприимный, гордый и преисполненный чувства собственного достоинства, открытый, радушный и внимательный. Поэтому понятно, что для каждого россиянина поездка в Турцию способна стать радостным событием в жизни и оставить много хороших воспоминаний», — сказал тогда Ерхов.

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В то же время он предупредил, что ситуация в Турции очень непростая. «Поэтому и мы, и другие коллеги на своих интернет-ресурсах, да и в других форматах по-прежнему даем рекомендации выезжающим в Турцию российским гражданам о необходимости учета сохраняющихся там теругроз, проявления бдительности и осторожности и, разумеется, соблюдения норм и правил поведения за рубежом, уважения законов, обычаев, традиций и порядков страны пребывания», — пояснил он.
 

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Владимир Путин , кадровые назначения , Посол России в Турции
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