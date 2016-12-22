МВД подтвердило лидерство сторонников Макрона на выборах в парламент

Партия президента Франции Эмманюэля Макрона «Вперед!» получает большинство мест во втором туре выборов в нижнюю палату парламента. Эксперты подчеркивают, что победа сторонников французского лидера даст Макрону возможность провести реформы

Эмманюэль Макрон (Фото: Christophe Archambault / AP)

МВД Франции подсчитало 97% избирательных бюллетеней в ходе второго тура выборов в нижнюю палату республиканского парламента — в Национальное собрание. Согласно официальным данным, партия президента страны Эмманюэля Макрона «Вперед!» вместе со своими союзниками из партии MoDem («Демократическое движение») получила 342 мандата из необходимых 289, которые требовались для того, чтобы партия получила абсолютное большинство.

Их оппоненты — правоцентристская партия «Республиканцы» — обеспечила себе 113 депутатских мандатов. Далее с большим отрывом идет партия социалистов: она получила 29 мест, «Непокорившаяся Франция» Жан-Люка Меланшона — 17 мест, правоцентристский «Союз демократов и независимых» - 16, коммунистическая партия - 10, Национальный фронт Марин Ле Пен - 8.

Всего в Национальном собрании 577 мест. Явка во втором туре выборов стала рекордно низкой за все время существования Пятой республики. На момент закрытия избирательных участков она составляла 42%. Ле Пен подчеркнула, что низкая явка «ослабляет легитимность нового парламента», а большинство мандатов, которое получает партия Макрона, означает, что ее депутаты будут отстаивать «интересы олигархов».