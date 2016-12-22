Лужков посоветовал правительству Москвы продолжать программу реновации

Юрий Лужков Фото: Виталий Невар / ТАСС

Юрий Лужков призвал власти Москвы продолжать программу реновации, а также посоветовал вступать в непосредственный диалог с жителями домов, которые попадают под снос. «Нам никаких законов не нужно было, потому что москвичи нам верили», — заявил бывший мэр

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков призвал столичные власти продолжать программу реновации. Об этом он заявил в программе телеканала РБК «Станислав Кучер. Специальный эфир».

Он рассказал, что ему удалось избежать массовых протестов при сносе пятиэтажек, потому что жителей домов переселяли «волновым методом».

«Люди получают жилье большего размера в том же месте, где они живут. И никаких протестов мы не допускали в первую очередь потому, что мы общались с этими жителями, объясняли им преимущества», — пояснил Лужков.

Он заявил, что москвичи верили властям, поэтому ранее «никаких законов не нужно было». Он призвал мэрию Сергея Собянина «контактировать с людьми и продолжать эту программу».

— о программе реновации

Ранее на этой неделе Лужков рассказал, что, когда он был мэром, в Москве снесли 12 млн кв. м пятиэтажек из 20 млн и при этом не произошло ни одного протеста. Он также объяснил это тем, что власти города смогли заинтересовать строителей и договориться с жителями города.

Нынешние скандалы он объяснил тем, что расселяют в основном пожилых людей, которые не хотят менять свое место жительства. «Они привыкли к этому району, пусть плохой район, но они привыкли там жить», — сказал Лужков.

Бывший мэр также отметил, что сейчас люди меньше верят власти, поскольку она «уже много раз обманывала их».

Ранее днем глава столицы Сергей Собянин заявил, что массовое переселение жителей хрущевок начнется не раньше чем через два-три года. На пиковый уровень переселение, по оценкам мэра, выйдет примерно через 10 лет. Он объяснил, что к тому моменту ремонт, который москвичи собираются сделать или уже сделали, уже не будет таким новым.