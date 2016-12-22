Медведев представил Путину план работы правительства до 2025 года

Премьер-министр России Дмитрий Медведев встретился с президентом Владимиром Путиным и представил план действий правительства на 2017–2025 годы, передает «РИА Новости».
В нем содержится прогноз развития российской экономики, определение перспективы направлений и средств на достижение результатов. Медведев пояснил, что в плане также содержится внутриполитическая повестка дня.
«Вне зависимости ни от каких персоналий, вне зависимости даже от внутриполитического графика страна должна иметь ясный и понятный план развития экономики и социальной сферы», — заявил Путин.
Правительство считает, что темпы роста российской экономики за следующие два года будут на уровне и выше среднемировых.
Путин сказал, что, хотя над прогнозом работают экспертные группы, «работа, которая была проведена правительством Российской Федерации, должна быть в основе всех сделанных предложений». Он предложил обсудить идеи правительства, а потом разработки экспертов. Только после этого будет принят окончательный вариант.
Медведев заявил, что правительство обсуждает различные предложения с экспертами, параллельно разрабатывая свою стратегию. Глава государства заверил, что все предложения экспертного сообщества будут рассмотрены и после этого сделаны выводы, «что является наиболее перспективным, интересным и наиболее целесообразным с точки зрения использования, применения для достижения максимального эффекта».
Путин неоднократно предупреждал, что экономический рост может быть нулевым, если его не простимулировать. Он признал, что главные причины кризиса в российской экономике связаны с внутренними проблемами, а не с внешнеполитической обстановкой.
Глава государства поручил правительству разработать стратегию, которая позволила бы вывести темпы экономического роста выше среднемировых к 2019–2020 годам.
Центр стратегических разработок экс-министра финансов Алексея Кудрина представил прогноз, согласно которому при проведении реформ рост ВВП России в год составит 2–2,5% в среднесрочной перспективе. К 2025–2030 годам он может ускориться до 4–4,4%, что сопоставимо с уровнем среднемировых темпов и выше.