Медведев представил Путину план работы правительства до 2025 года

Дмитрий Медведев и Владимир Путин Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС

Дмитрий Медведев представил Владимиру Путину план работы правительства на следующие восемь лет. Премьер заявил, что уже до 2020 года возможен выход темпов роста российской экономики на уровень выше среднемировых

Премьер-министр России Дмитрий Медведев встретился с президентом Владимиром Путиным и представил план действий правительства на 2017–2025 годы, передает «РИА Новости».

В нем содержится прогноз развития российской экономики, определение перспективы направлений и средств на достижение результатов. Медведев пояснил, что в плане также содержится внутриполитическая повестка дня.

«Вне зависимости ни от каких персоналий, вне зависимости даже от внутриполитического графика страна должна иметь ясный и понятный план развития экономики и социальной сферы», — заявил Путин.

Правительство считает, что темпы роста российской экономики за следующие два года будут на уровне и выше среднемировых. ​

Путин сказал, что, хотя над прогнозом работают экспертные группы, «работа, которая была проведена правительством Российской Федерации, должна быть в основе всех сделанных предложений». Он предложил обсудить идеи правительства, а потом разработки экспертов. Только после этого будет принят окончательный вариант.

Медведев заявил, что правительство обсуждает различные предложения с экспертами, параллельно разрабатывая свою стратегию. Глава государства заверил, что все предложения экспертного сообщества будут рассмотрены и после этого сделаны выводы, «что является наиболее перспективным, интересным и наиболее целесообразным с точки зрения использования, применения для достижения максимального эффекта».

Путин неоднократно предупреждал, что экономический рост может быть нулевым, если его не простимулировать. Он признал, что главные причины кризиса в российской экономике связаны с внутренними проблемами, а не с внешнеполитической обстановкой. ​

Глава государства поручил правительству разработать стратегию, которая позволила бы вывести темпы экономического роста выше среднемировых к 2019–2020 годам.

Центр стратегических разработок экс-министра финансов Алексея Кудрина представил прогноз, согласно которому при проведении реформ рост ВВП России в год составит 2–2,5% в среднесрочной перспективе. К 2025–2030 годам он может ускориться до 4–4,4%, что сопоставимо с уровнем среднемировых темпов и выше.