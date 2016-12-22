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Костин назвал «сумасшедшим домом» ситуацию в конгрессе США
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19:08
Наталья Кондрашова
Костин назвал «сумасшедшим домом» ситуацию в конгрессе США

Андрей Костин

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Глава ВТБ Андрей Костин считает, что Конгресс США напоминает «сумасшедший дом» из-за многочисленных обвинений России в оказании влияния на Дональда Трампа. По мнению Костина, это мешает наладить отношения между Москвой и Вашингтоном

Глава ВТБ Андрей Костин считает, из-за антироссийских настроений и продвижения этой темы в СМИ Капитолийский холм напоминает «не карточный домик, а сумасшедший дом», заявил он в интервью CNBC.

Костин считает странным, что любая дипломатическая попытка американского президента Дональда Трампа наладить отношения с Россией воспринимаются прессой и некоторыми политиками как «преступление». «Я не понимаю, люди хотят ядерную войну между двумя сверхдержавами или что?» — задается вопросом Костин.

По его мнению, такой подход только мешает восстановить отношения между Москвой и Вашингтоном, которые ухудшились за последние несколько лет.

«Это очень печально, потому что с простыми людьми и бизнес-партнерами в Америке у нас хорошие отношения, мы очень конструктивно сотрудничаем», — сказал глава ВТБ.

В течение президентской кампании Трампа и после его инаугурации Россию систематически обвиняют во вмешательство в предвыборную гонку и оказании влияния на действия американского президента. Для расследования этого дела в США назначили специального прокурора, которым стал бывший глава ФБР Роберт Мюллер. Трамп назвал этот шаг «великой охотой на ведьм» и счел, что это нанесет «ужасный вред» США.

Спецпрокурор без страха и упрека: кто в США будет вести «российское дело»

Reuters со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников рассказал 18 мая, что бывший советник по национальной безопасности Майкл Флинн и другие участники кампании Трампа по крайней мере 18 раз контактировали с российскими чиновниками и лицами, которые имеют связи в Кремле. Среди контактов, по данным собеседников агентства, были телефонные разговоры между послом России в США Сергеем Кисляком и советниками Трампа, включая Флинна.

10 мая Трамп встречался с главой МИД Сергеем Лавровым и Кисляком. После этого The Washington Post написала, что президент США передал им информацию «высшей степени секретности». Телеканал ABC передавал, что эти данные американская сторона получила от израильского разведчика в рядах ИГ.​

Президент России Владимир Путин, комментируя эту информацию, сказал, что в США развивается «политическая шизофрения». По словам Путина, такие обвинения вызывают в России «озабоченность», потому что «трудно себе представить», что могут придумать люди, которые «генерируют» подобную «чушь» и «бред».​ 

Теги
США, ВТБ, Андрей Костин
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