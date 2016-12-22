Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+ДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,23 56,66 EUR Нал. 64,01 63,32 USD Бирж. 56,88 -0,70 EUR Бирж. 63,63 -0,29 USD ЦБ. 57,16 -0,31 EUR ЦБ. 63,65 -0,35 EUR/USD 1,12 +0,01 ММВБ 1962,40 -0,27% РТС 1087,75 +1,02% Brent 53,63 +2,15% DJIA 20814,71 +0,73% Nasdaq 6099,84 +0,74% FTSE 7470,71 +0,46%
NYT узнала о попытке Москвы завербовать «агента влияния» в конгрессе США
Лента новостей
Совет директоров «Газпрома» предложит лишить вознаграждения Улюкаева 19:13, Бизнес Костин назвал «сумасшедшим домом» ситуацию в конгрессе США 19:08, Политика «Яндекс.Такси» отключил минимальную плату из-за сбоя в работе «МегаФона» 18:50, Технологии и медиа NYT узнала о попытке Москвы завербовать «агента влияния» в конгрессе США 18:39, Политика Киев не подтвердил данные ФСБ о росте числа въезжающих в Крым 18:19, Политика Подмосковных школьников отправят праздновать выпускной в парк Минобороны 18:15, Политика «Мемориал» признал политзаключенными трех осужденных за госизмену по СМС 18:14, Политика Революция против революционеров: что ждет Венесуэлу 18:10, Мнение Украина введет заградительные пошлины на шоколад из России 18:07, Экономика Росгвардия обучит специалистов для мониторинга соцсетей 18:01, Политика МИД назвал нарушением удар США по сирийским войскам 17:53, Политика Госдума поддержала законопроект о «крепостном праве» для одномандатников 17:50, Политика Кремль назвал темы встречи Путина и президента Филиппин Дутерте 17:28, Политика Министр энергетики Украины потребовал конфисковать уголь из Донбасса 17:21, Политика Наехавшему на пешеходов на Таймс-сквер предъявили обвинения в убийстве 17:20, Общество ФБК обвинил бизнесмена Пригожина в создании картеля на 23 млрд руб. 17:12, Политика Мария Шарапова отказалась просить приглашение на Уимблдон 17:05, Спорт Скончался вице-президент «Ростелекома» Наум Мардер 17:04, Технологии и медиа Госдума поддержала законопроект о лишении гражданства за терроризм 16:58, Политика «МегаФон» пообещал восстановить голосовую связь в ближайшие часы 16:55, Технологии и медиа Путин назначил уполномоченного России при ЕСПЧ 16:52, Политика Путин объявил благодарность владельцу «Спартака» Леониду Федуну 16:47, Политика Брюссель назначил дату старта переговоров по Brexit 16:28, Политика Собянин назвал момент пикового переселения жителей хрущевок 16:26, Общество СМИ сообщили о частичном обрушении балкона жилого дома в центре Москвы 16:25, Общество Кручу-верчу, заработать хочу: как спиннеры захватывали мир и Россию 16:20, Свое дело Глава Sports.ru прокомментировал иск «Матч ТВ» 16:20, Бизнес Минфин не поддержал законопроект о запрете скидок на алкоголь 16:17, Бизнес
NYT узнала о попытке Москвы завербовать «агента влияния» в конгрессе США
Политика, 18:39
0
NYT узнала о попытке Москвы завербовать «агента влияния» в конгрессе США
Известного противника американских санкций в отношении России конгрессмена Дану Рорабахера американские спецслужбы еще в 2012 году предупреждали о том, что Москва пытается завербовать его в качестве «агента влияния», пишет The New York Times
Дана Рорабахер (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Спецслужбы США в 2012 году предупредили конгрессмена-республиканца Дану Рорабахера о том, что его могут попытаться завербовать спецслужбы из России. Об этом сам республиканец рассказал газете The New York Times.

По словам Рорабахера, в 2012 году агент ФБР предупредил его о том, что один из сотрудников российского МИДа, с которым он встречался во время своего визита в Москву, мог попытаться завербовать его в качестве «агента влияния» — человека, которого российское правительство могло бы использовать, для того чтобы продвигать нужную Москве политику.

«Они говорили мне, что он как-то связан с какой-то русской разведкой», — сказал Рорабахер и пояснил, что его предупредили о том, что Москва «рассматривала меня как человека, на которого можно повлиять».

Телефонное интервью Рорабахер дал изданию, после того как стало известно о неосторожном высказывании другого конгрессмена-республиканца из Калифорнии, Кевина Маккарти, о связях Рорабахера с Россией. Это произошло на фоне назначения в США нового специального прокурора по делу о связях команды Трампа с Россией — экс-главы ФБР Роберта Мюллера.

«Я думаю, что есть два человека, которым платит Путин: Рорабахер и Трамп», — сказал Маккарти в прошлом году. На этой неделе он заявил, что тогда просто неудачно пошутил на эту тему.

Однако в ФБР серьезно относятся к идее, что российские спецслужбы пытаются завербовать американских политиков, пишет The New York Times, и тот факт, что Рорабахер рассказал об этом эпизоде, оценивается изданием как пример того, «как агрессивно российские агенты пытались повлиять на политику Вашингтона».

Спецпрокурор без страха и упрека: кто в США будет вести «российское дело»

Информацию о том, что российская разведка пыталась завербовать Рорабахера в качестве «агента влияния», подтвердили изданию бывшие и действующие сотрудники американских спецслужб. По словам собеседников газеты, Рорабахера никогда не подозревали в том, что он напрямую работает на российскую разведку или получает деньги от Москвы, однако опасались, что его могут использовать без его ведома.

Помимо самого Рорабахера, на той же встрече с сотрудником российского МИДа, о которой идет речь, присутствовали другие конгрессмены из комитета по разведке нижней палаты конгресса — республиканец Майк Роджерс и демократ Датч Рапперсбергер, указывает газета. Рапперсбергер заявил, что не помнит, чтобы на встрече присутствовал агент ФБР, однако помнит, как он и его коллега напомнили Рорабахеру о том, что Россия — «противник» США. Роджерс более не является конгрессменом и от комментариев отказался.

Сам Рорабахер на это заявил The New York Times, что оценил предупреждение коллег, но не нуждался в подобном напоминании. «Каждый раз, когда вы встречаетесь с представителем российского МИДа или российского правительства, вы предполагаете, что эти люди имеют какое-то отношение к российской разведке», — сказал он.

Дана Рорабахер представляет интересы штата Калифорния в палате представителей конгресса США. В комитете по иностранным делам палаты он возглавляет подкомитет по Европе, Евразии и новым угрозам.

В России он хорошо известен — неоднократно посещал Москву, встречался с российскими парламентариями и, по его собственным словам, знаком с президентом Владимиром Путиным еще с тех времен, когда последний работал в мэрии Санкт-Петербурга. «Конгрессмен Дана Рорабахер уже много лет известен как один из главных защитников Москвы в Вашингтоне, а также как шумный оппонент санкционной политики США в отношении России, — пишет The New York Times. — Он также является одним из самых верных союзников Трампа на Капитолийском холме». В январе 2017 года американское издание The Hill называло его одним из претендентов на пост посла США в России.

Автор: Наталья Демченко
Теги: США , МИД России , Республиканская партия , шпионы , Дана Рорабахер
Материалы по теме
США депортировали в Москву осужденного за шпионаж россиянина Политика
Трамп назвал назначение спецпрокурора по России «великой охотой на ведьм» Политика
Спецпрокурор без страха и упрека: кто в США будет вести «российское дело» Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
Башкортостан
Калининград
Новосибирск
С.-Петербург
Черноземье
Вологда
Краснодар
Пермь
Татарстан
Екатеринбург
Н.Новгород
Ростов-на-Дону
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку