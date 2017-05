NYT узнала о попытке Москвы завербовать «агента влияния» в конгрессе США

Известного противника американских санкций в отношении России конгрессмена Дану Рорабахера американские спецслужбы еще в 2012 году предупреждали о том, что Москва пытается завербовать его в качестве «агента влияния», пишет The New York Times

Спецслужбы США в 2012 году предупредили конгрессмена-республиканца Дану Рорабахера о том, что его могут попытаться завербовать спецслужбы из России. Об этом сам республиканец рассказал газете The New York Times.

По словам Рорабахера, в 2012 году агент ФБР предупредил его о том, что один из сотрудников российского МИДа, с которым он встречался во время своего визита в Москву, мог попытаться завербовать его в качестве «агента влияния» — человека, которого российское правительство могло бы использовать, для того чтобы продвигать нужную Москве политику.

«Они говорили мне, что он как-то связан с какой-то русской разведкой», — сказал Рорабахер и пояснил, что его предупредили о том, что Москва «рассматривала меня как человека, на которого можно повлиять».

Телефонное интервью Рорабахер дал изданию, после того как стало известно о неосторожном высказывании другого конгрессмена-республиканца из Калифорнии, Кевина Маккарти, о связях Рорабахера с Россией. Это произошло на фоне назначения в США нового специального прокурора по делу о связях команды Трампа с Россией — экс-главы ФБР Роберта Мюллера.

«Я думаю, что есть два человека, которым платит Путин: Рорабахер и Трамп», — сказал Маккарти в прошлом году. На этой неделе он заявил, что тогда просто неудачно пошутил на эту тему.

Однако в ФБР серьезно относятся к идее, что российские спецслужбы пытаются завербовать американских политиков, пишет The New York Times, и тот факт, что Рорабахер рассказал об этом эпизоде, оценивается изданием как пример того, «как агрессивно российские агенты пытались повлиять на политику Вашингтона».

Информацию о том, что российская разведка пыталась завербовать Рорабахера в качестве «агента влияния», подтвердили изданию бывшие и действующие сотрудники американских спецслужб. По словам собеседников газеты, Рорабахера никогда не подозревали в том, что он напрямую работает на российскую разведку или получает деньги от Москвы, однако опасались, что его могут использовать без его ведома.

Помимо самого Рорабахера, на той же встрече с сотрудником российского МИДа, о которой идет речь, присутствовали другие конгрессмены из комитета по разведке нижней палаты конгресса — республиканец Майк Роджерс и демократ Датч Рапперсбергер, указывает газета. Рапперсбергер заявил, что не помнит, чтобы на встрече присутствовал агент ФБР, однако помнит, как он и его коллега напомнили Рорабахеру о том, что Россия — «противник» США. Роджерс более не является конгрессменом и от комментариев отказался.

Сам Рорабахер на это заявил The New York Times, что оценил предупреждение коллег, но не нуждался в подобном напоминании. «Каждый раз, когда вы встречаетесь с представителем российского МИДа или российского правительства, вы предполагаете, что эти люди имеют какое-то отношение к российской разведке», — сказал он.

Дана Рорабахер представляет интересы штата Калифорния в палате представителей конгресса США. В комитете по иностранным делам палаты он возглавляет подкомитет по Европе, Евразии и новым угрозам.

В России он хорошо известен — неоднократно посещал Москву, встречался с российскими парламентариями и, по его собственным словам, знаком с президентом Владимиром Путиным еще с тех времен, когда последний работал в мэрии Санкт-Петербурга. «Конгрессмен Дана Рорабахер уже много лет известен как один из главных защитников Москвы в Вашингтоне, а также как шумный оппонент санкционной политики США в отношении России, — пишет The New York Times. — Он также является одним из самых верных союзников Трампа на Капитолийском холме». В январе 2017 года американское издание The Hill называло его одним из претендентов на пост посла США в России.