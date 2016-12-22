Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Главное
Путин объявил благодарность владельцу «Спартака» Леониду Федуну 16:47 Госдума поддержала законопроект о лишении гражданства за терроризм 16:58 СК провел обыски в головном офисе О1 Properties 14:30 Подмосковных школьников отправят праздновать выпускной в парк Минобороны 18:15 NYT узнала о попытке Москвы завербовать «агента влияния» в конгрессе США 18:39 ФБК обвинил бизнесмена Пригожина в создании картеля на 23 млрд руб. 17:12 Костин назвал «сумасшедшим домом» ситуацию в конгрессе США 19:08 Суд обязал родственников Фриске вернуть почти 22 млн руб. «Русфонду» 15:31 В «МегаФоне» рассказали о причинах перебоев со связью 14:32 Собянин назвал момент пикового переселения жителей хрущевок 16:26 Госдума поддержала законопроект о «крепостном праве» для одномандатников 17:50 Reuters подсчитал доходы связанных с вероятной экс-женой Путина компаний 14:52 Скончался вице-президент «Ростелекома» Наум Мардер 17:04
Лента новостей 19:27 МСК
Совет директоров «Газпрома» предложит лишить вознаграждения Улюкаева Бизнес, 19:13 Костин назвал «сумасшедшим домом» ситуацию в конгрессе США Политика, 19:08 Лучшие предложения рынка наличной валюты  19:00   USD НАЛ. Покупка 56,94 Продажа 57,10 EUR НАЛ. 63,69 63,71 «Яндекс.Такси» отключил минимальную плату из-за сбоя в работе «МегаФона» Технологии и медиа, 18:50 NYT узнала о попытке Москвы завербовать «агента влияния» в конгрессе США Политика, 18:39 Киев не подтвердил данные ФСБ о росте числа въезжающих в Крым Политика, 18:19 Подмосковных школьников отправят праздновать выпускной в парк Минобороны Политика, 18:15 «Мемориал» признал политзаключенными трех осужденных за госизмену по СМС Политика, 18:14 Революция против революционеров: что ждет Венесуэлу Евгений Бай политический обозреватель Мнение, 18:10 Украина введет заградительные пошлины на шоколад из России Экономика, 18:07 Росгвардия обучит специалистов для мониторинга соцсетей Политика, 18:01 МИД назвал нарушением удар США по сирийским войскам Политика, 17:53 Госдума поддержала законопроект о «крепостном праве» для одномандатников Политика, 17:50 Кремль назвал темы встречи Путина и президента Филиппин Дутерте Политика, 17:28 Министр энергетики Украины потребовал конфисковать уголь из Донбасса Политика, 17:21 Наехавшему на пешеходов на Таймс-сквер предъявили обвинения в убийстве Общество, 17:20 ФБК обвинил бизнесмена Пригожина в создании картеля на 23 млрд руб. Политика, 17:12 Мария Шарапова отказалась просить приглашение на Уимблдон Спорт, 17:05 Скончался вице-президент «Ростелекома» Наум Мардер Технологии и медиа, 17:04 Госдума поддержала законопроект о лишении гражданства за терроризм Политика, 16:58 «МегаФон» пообещал восстановить голосовую связь в ближайшие часы Технологии и медиа, 16:55 Путин назначил уполномоченного России при ЕСПЧ Политика, 16:52 Путин объявил благодарность владельцу «Спартака» Леониду Федуну Политика, 16:47 Брюссель назначил дату старта переговоров по Brexit Политика, 16:28 Собянин назвал момент пикового переселения жителей хрущевок Общество, 16:26 СМИ сообщили о частичном обрушении балкона жилого дома в центре Москвы Общество, 16:25 Кручу-верчу, заработать хочу: как спиннеры захватывали мир и Россию Свое дело, 16:20 Глава Sports.ru прокомментировал иск «Матч ТВ» Бизнес, 16:20
Путин объявил благодарность владельцу «Спартака» Леониду Федуну
Материалы по теме Путин наградил офицеров спецназа за сражение с 300 боевиками в Сирии На Украине наградили моряков после инцидента с российским судном у Крыма Кадырова наградили почетной грамотой Нацгвардии России «Спартак» и болельщики отметили победу в чемпионате России. Фоторепортаж
16:47
Наталья Демченко
Путин объявил благодарность владельцу «Спартака» Леониду Федуну

Леонид Федун

Фото: Олег Яковлев / РБК
Владимир Путин объявил благодарность вице-президенту ЛУКОЙЛа и владельцу футбольного клуба «Спартак» Леониду Федуну. Всего список удостоенных благодарности и почетных грамот президента занимает 11 страниц

Владимир Путин объявил благодарность вице-президенту компании ЛУКОЙЛ и основному акционеру футбольного клуба «Спартак» Леониду Федуну. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Благодарность Федуну объявлена «за заслуги в развитии культуры, большой вклад в подготовку и проведение важных творческих и гуманитарных мероприятий».

Само распоряжение опубликовано на 11 страницах и представляет собой целый список. Так, например, за заслуги в этой же области, что и Леонид Федун, почетной грамоты удостоились солист группы «Любэ» и президент ООО «Продюсерская компания Николая Расторгуева» Николай Расторгуев, ​гендиректор «Муз ТВ» Арман Илюбаевич и член совета благотворительного фонда «Федерация» Сергей Бунин.

В воскресенье, 7 мая, за три тура до конца первенства, московский «Спартак» впервые за 16 лет гарантировал себе золотые медали чемпионата России. В турнирной таблице команда Массимо Карреры опередила занимающий второе место ЦСКА на десять очков (63 очка против 53).

Семь неожиданных фактов о чемпионстве «Спартака»

Указанными фамилиями наградной список не ограничивается. Помимо указанных людей, например, благодарность президента за успешную подготовку спортсменов к Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро объявлена бывшему главному тренеру сборной России по боксу Александру Лебзяку, а также сотрудникам национального Олимпийского комитета и спортивным врачам сборной.

Кроме того, почетной грамотой «за заслуги в укреплении законности и защите прав и интересов граждан» Путин наградил следователя по особо важным делам Николая Тутевича, который расследует дело об убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова.

Почетных грамот и благодарностей «За заслуги в развитии здравоохранения» удостоились главы больниц и поликлиник в целом ряде регионов России, а «За​ заслуги в развитии отечественной культуры и искусства» — руководители театральных бюджетных учреждений, за заслуги в развитии науки и образования — руководители бюджетных высших и профессиональных учебных заведений России и другие. 

Теги
Владимир Путин, Леонид Федун, Николай Расторгуев, Николай Тутевич
Другие материалы РБК
Лучшим зданием в Европе признали ровесника советских хрущевок (фото)
Машина стоимостью более $800 тыс., конструкция которой стала гостайной
Новая схема мошенничества: жертвы лишились уже десятков тысяч долларов
Простые способы сэкономить на авиаперелетах
Самая дорогая пара серег, купленная за $57,4 млн (фото)
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку