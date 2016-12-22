Путин объявил благодарность владельцу «Спартака» Леониду Федуну

Леонид Федун Фото: Олег Яковлев / РБК

Владимир Путин объявил благодарность вице-президенту ЛУКОЙЛа и владельцу футбольного клуба «Спартак» Леониду Федуну. Всего список удостоенных благодарности и почетных грамот президента занимает 11 страниц

Владимир Путин объявил благодарность вице-президенту компании ЛУКОЙЛ и основному акционеру футбольного клуба «Спартак» Леониду Федуну. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Благодарность Федуну объявлена «за заслуги в развитии культуры, большой вклад в подготовку и проведение важных творческих и гуманитарных мероприятий».

Само распоряжение опубликовано на 11 страницах и представляет собой целый список. Так, например, за заслуги в этой же области, что и Леонид Федун, почетной грамоты удостоились солист группы «Любэ» и президент ООО «Продюсерская компания Николая Расторгуева» Николай Расторгуев, ​гендиректор «Муз ТВ» Арман Илюбаевич и член совета благотворительного фонда «Федерация» Сергей Бунин.

В воскресенье, 7 мая, за три тура до конца первенства, московский «Спартак» впервые за 16 лет гарантировал себе золотые медали чемпионата России. В турнирной таблице команда Массимо Карреры опередила занимающий второе место ЦСКА на десять очков (63 очка против 53).

Семь неожиданных фактов о чемпионстве «Спартака»

Указанными фамилиями наградной список не ограничивается. Помимо указанных людей, например, благодарность президента за успешную подготовку спортсменов к Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро объявлена бывшему главному тренеру сборной России по боксу Александру Лебзяку, а также сотрудникам национального Олимпийского комитета и спортивным врачам сборной.

Кроме того, почетной грамотой «за заслуги в укреплении законности и защите прав и интересов граждан» Путин наградил следователя по особо важным делам Николая Тутевича, который расследует дело об убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова.

Почетных грамот и благодарностей «За заслуги в развитии здравоохранения» удостоились главы больниц и поликлиник в целом ряде регионов России, а «За​ заслуги в развитии отечественной культуры и искусства» — руководители театральных бюджетных учреждений, за заслуги в развитии науки и образования — руководители бюджетных высших и профессиональных учебных заведений России и другие.