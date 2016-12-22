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Прокуратура Швеции попросила отменить ордер на арест Ассанжа
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12:10
Артем Филипенок
Прокуратура Швеции попросила отменить ордер на арест Ассанжа

Джулиан Ассанж

Фото: Peter Nicholls / Reuters
Прокуратура Швеции направила в суд ходатайство об отмене ордера на арест Джулиана Ассанжа. Расследование по делу о причастности основателя WikiLeaks к изнасилованию прекращено

Шведская прокуратура заявила о намерении прекратить предварительное расследование по обвинению основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. В суд направлено ходатайство об отмене ордера на его арест, сообщает агентство Reuters.

«Глава следствия Марианна Ню сегодня приняла решение прекратить предварительное расследование о подозрении в изнасиловании, фигурантом которого является Ассанж», — говорится в официальном заявлении прокуратуры. Решение поддержала главный прокурор Ингрид Исгрен, сообщает Dagens Nyheter.

В разъяснении говорится о том, что не представляется возможным продолжать расследование и сохранять заочный арест Ассанжа, учитывая, что он не находится на территории Швеции. Однако ситуация может измениться, если австралиец приедет в эту страну в течение следующих трех лет.

Адвокат Ассанжа в Швеции Пер Самуэльссон назвал решение прокуратуры «полной победой». «Мы выиграли это дело», — заявил он шведской радиостанции Ekot.

Адвокат WikiLeaks Мелинда Тэйлор при этом указала, что, прежде чем Ассанж покинет посольство Эквадора, ему надо получить гарантии от властей Великобритании, что его не арестуют по какому-то другому делу.

Британская полиция, в свою очередь, распространила заявление, в котором пообещала арестовать Ассанжа, в случае если он покинет эквадорское посольство. «Суд Вестминстера выдал ордер на арест Ассанжа, после того как он отказался явиться в суд 29 июня 2012 года. Теперь полиция должна выполнить это распоряжение», — говорится в заявлении.

Сам основатель WikiLeaks отреагировал на заявление шведской прокуратуры публикацией собственной фотографии.

Решение шведской прокуратуры было принято через несколько дней после обращения адвоката Самуэльссона в Верховный суд Стокгольма. Он заявил, что единственной причиной преследования Ассанжа является намерение властей США посадить разоблачителя, сообщает издание Aftonbladet.

17 мая на свободу в США досрочно вышла информатор Ассанжа Челси Мэннинг, осужденная на 35 лет.

В сентябре прошлого года в Twitter WikiLeaks появилось сообщение, что основатель портала Джулиан Ассанж готов предстать перед судом в США, в случае если Мэннинг (бывший военнослужащий армии США, объявивший себя в тюрьме женщиной) будет помилована.

​Летом 2010 года в Швеции началось следствие по заявлению двух женщин о сексуальных притязаниях Ассанжа во время визита в Стокгольм. Его задержали в Лондоне 7 декабря того же года по запросу шведских правоохранительных органов, настаивавших на выдаче Ассанжа, однако уже через несколько дней отпустили под залог.

Ассанж обратился в посольство Эквадора с просьбой о политическом убежище. Он опасается, что после ареста по делу об изнасиловании шведские власти могут экстрадировать его в США из-за работы над WikiLeaks.

С 2012 года Ассанж не выходит из посольства Эквадора в Лондоне.

В ноябре 2016 года он был допрошен представителем прокуратуры Эквадора в присутствии сотрудников прокуратуры Швеции. 

Теги
арест, Швеция, Джулиан Ассанж
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