США отправили к Корейскому полуострову второй авианосец

К Корейскому полуострову направился второй американский авианосец USS Ronald Reagan. Решение принято на фоне роста напряженности в регионе после очередного ракетного запуска КНДР

Авианосец USS Ronald Reagan (Фото: Kyodo / Reuters)

США направили к Корейскому полуострову авианосец USS Ronald Reagan, который присоединится к учениям с участием другого авианосца USS Carl Vinson, отправленного к полуострову ранее в условиях обострения напряженности регионе, сообщает CNN со ссылкой на источники в оборонном ведомстве.

Как отмечают собеседники телеканала, по данным американской разведки, Северная Корея продемонстрировала значительный скачок в своей ракетной программе.

Сообщается, что авианосец USS Ronald Reagan после технического обслуживания и морских испытаний на японской военно-морской базе Йокосука двинулся к Корейскому полуострову во вторник.

Экипаж USS Ronald Reagan насчитывает 4539 человек, авианосец оснащен примерно 60 самолетами. В эксплуатацию он был введен в 2003 году.

15 мая сообщалось, что авианосец USS Ronald Reagan не может покинуть японскую военно-морскую базу из-за технической поломки. Планировалось, что в этот день он покинет базу. О дальнейшем его маршруте не сообщалось.

Авианосец USS Carl Vinson​ прибыл к Корейскому полуострову в конце прошлого месяца в качестве демонстрации силы в преддверии очередного ядерного испытания, проведенного Северной Кореей. Пхеньян в ответ на это заявлял о готовности уничтожить авианосец.

В ночь на 14 мая КНДР провела очередной ракетный пуск. Как сообщал главный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга, дальность полета ракеты составила 800 км. По его словам, ракета упала в 400 км к востоку от Корейского полуострова. Новые испытания вызвали негативную мировую реакцию. Cовбез ООН потребовали от Северной Кореи не проводить никаких «ядерных и баллистических ракетных испытаний», пригрозив новыми санкциями.