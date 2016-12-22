Трамп раскрыл имя главного претендента на пост главы ФБР

Джо Либерман Фото: Yuri Gripas / Reuters

Дональд Трамп почти готов объявить имя нового главы ФБР, который заменит отправленного две недели назад в отставку Джеймса Коми. Это может произойти уже в эту пятницу

Президент США Дональд Трамп в четверг, 18 мая, заявил, что «очень близок» к тому, чтобы объявить имя нового директора Федерального бюро расследований (ФБР), сообщает телеканал ABC News.

Отвечая на вопрос журналистов, когда будет объявлено имя нового главы ФБР, Трамп сказал: «Скоро». Во время встречи с президентом Колумбии Хуаном Мануэлем Сантосом в Овальном кабинете Трампа также спросили, является ли бывший сенатор Джо Либерман главным кандидатом на эту должность. На что Трамп ответил утвердительно.

Телеканал отмечает, что в среду Трамп встречался с Либерманом в Белом доме. Выходя со встречи Либерман показал журналистам большой палец и заявил, что у него была «хорошая встреча» с президентом.

Ранее Трамп говорил, что может объявить имя нового главы ФБР перед своей первой зарубежной поездкой в качестве главы государства, которая запланирована на пятницу, 19 мая.

На этой неделе Белый дом объявил имена четырех кандидатов на освободившийся пост. Помимо Либермана назывались исполняющий обязанности главы ФБР Эндрю Маккейб, экс-губернатор штата Оклахома Фрэнк Китинг и бывший глава офиса ФБР в Балтиморе Ричард Макфили.

Прежний глава ФБР Джеймс Коми был отправлен в отставку 9 мая. Президент обвинил его в неспособности эффективно руководить спецслужбой. Увольнение вызвало широкий резонанс, поскольку ФБР занималось расследованием предполагаемых связей Дональда Трампа с Россией и вопросом вмешательства Кремля в выборы в США. 17 мая Минюст США назначил бывшего директора ФБР Роберта Мюллера ​на должность спецпрокурора по делу о связях команды президента США с Россией.