Жители сносимых пятиэтажек получат право на судебную защиту

Участница митинга против сноса пятиэтажек на проспекте Академика Сахарова в Москве Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Госдуму внесли пакет поправок к законопроекту о сносе пятиэтажек. Одно из главных нововведений в том, что жильцы получат право оспорить в суде любое решение – от включения дома в программу до размера и качества компенсации

В Госдуму поздним вечером в четверг, 18 мая, внесен пакет поправок к законопроекту о реновации пятиэтажек в Москве, пишут «Ведомости» со ссылкой на текст документа, который оказался в распоряжении издания. Одна из главных новаций – предоставление жителям пятиэтажек права на судебную защиту. В законопроекте к первому чтению пункта о судебной защите не было.

В частности, как пишет газета, в поправках сказано, что оспорить можно будет любые решения: о включении дома в программу, о равноценности или равнозначности квартиры на замену, о размере и качестве компенсации. Пока решение о сносе дома будет обсуждаться в суде, снести дом нельзя.

Кроме того, поправки гарантируют, что квартиры всем жителям, в том числе Центрального округа, могут предоставляться только в нынешнем районе проживания. Только с письменного согласия жильца ему могут предоставить жилье в другом районе.

Участвовать в программе должны будут только те дома, большинство жителей которых проголосовали за реновацию. При этом жильцам хотят предоставить право в любой момент выйти из программы на основании решения общего собрания собственников квартир. Для того, чтобы заблокировать снос, достаточно одной трети жильцов плюс один голос. Поменять это решение можно будет только спустя какое-то время. На данный момент обсуждаются варианты — 3 года или 5 лет.

Взамен должно быть предоставлено жилье со всеми удобствами, включая ремонт. Обсуждается, что будет предоставлено на выбор два варианта – такое же жилье в том же районе или жилье большего размера в другом.

Также поправки предусматривают, что пока новое жилье не будет достроено, выселить жильцов не смогут, никакие жилые дома вне программы не могут быть подвергнуты реновации, которая касается только блочных и панельных домов. В случае если сносимое жилье было в ипотеке, она переносится на новую квартиру. Неприватизированное жилье можно будет оформить в социальный наем или в собственность.

По информации «Ведомостей», проект поправок появился после совещания с представителями всех четырех фракций, которое провел в четверг спикер Госдумы Вячеслав Володин. Как пояснил изданию сам Володин, при подготовке ко второму чтению основным стало соблюдение прав граждан.

Собеседник издания, близкий к руководству Госдумы, заверил, что законопроект о реновации находится под контролем президента России Владимира Путина и все шаги обсуждаются с ним. Именно Путин требовал от правительства и депутатов гарантировать права граждан, сказал собеседник.

Собеседник газеты, близкий к администрации президента, добавил, что за прохождение поправок отвечает Государственно-правовое управление президента (ГПУ), в кризисных ситуациях вмешивается управление внутренней политики.

Пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова заявила изданию, что именно мэрия внесла предложения о дополнительных гарантиях прав жителей на судебную защиту в правительство.

Телеканал «Дождь», который также узнал о подготовке пакета поправок, добавляет, что всего в нем 41 поправка. По словам собеседника телеканала, близкого к Кремлю, мэрия Москвы решила пойти навстречу москвичам, предложив смягчающие поправки к законопроекту. Собеседник отметил, что готовность мэрии пересмотреть закон о реновации связана с желанием Сергея Собянина вновь пойти на выборы мэра Москвы в сентябре 2018 года.