Политологи оценили решение Собчак участвовать в выборах президента

Кандидатура Собчак на президентских выборах притянет оппозиционный электорат и заставит его прийти на участки, считают политологи. Но ее шансы на выборах они оценивают как невысокие

Ксения Собчак (Фото: Сергей Карпухин / Reuters)

Выдвижение Ксении Собчак «имитирует конкуренцию, причем на очень, я боюсь, низком уровне», заявил РБК руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского Центра Карнеги Андрей Колесников. «Я не думаю, что она соберет столько же голосов, сколько Прохоров (Михаил Прохоров на выборах 2012 года получил 7,98% голосов. — РБК). Я думаю, что показатели будут чрезвычайно низкими. Появится временная интрига, но это интрига для, что называется, внутрисадового кольца, это не интрига для страны, — вот в этом проблема», — пояснил Колесников.

Президент Центра политических технологий Игорь Бунин заявил РБК, что фигура Собчак «удовлетворяет президента, ведь он ее знает». Кроме того, Собчак может «возбудить молодежь и прочих хипстеров». «Долго мучились с тем, как найти нужную кандидатуру, и вот нашли — Собчак будет вести нормальную и, главное, спокойную кампанию», — добавил он.

Для Кремля Собчак идеальный соперник, поскольку у нее высокий антирейтинг «как символа мира гламура и роскоши, которые сильно раздражают подавляющее большинство россиян», прокомментировал РБК политолог Аббас Галлямов. Критика с ее стороны для Путина не опасна, убежден эксперт. «Собчак будет говорить правильные либеральные вещи и окончательно убедит страну в том, что либералы — это такие оторванные от реальной жизни странноватые столичные богачи-теоретики, которые в перерывах между занятиями политикой пьют шампанское стоимостью по несколько тысяч евро за бутылку», — рассуждает Галлямов.

Выдвижение Собчак совпало с днем, когда Кремль в очередной раз заявил о невозможности Навального участвовать в выборах, заметил директор Центра экономических и политических реформ Николай Миронов. Он указал на то, что в письме Собчак много реверансов в адрес Навального. «Очевидно, что она претендует на его аудиторию. Кремлю нужно, чтобы аудитория Навального не проигнорировала выборы, и избиратели в Москве и Петербурге пришли на участки, как это было на прошлых выборах с условным кандидатом от либералов Михаилом Прохоровым», — полагает эксперт. Миронов полагает, что Собчак как кандидат непривлекательна для широких масс и не сможет выйти за заданные Кремлем рамки из-за своих ассоциаций с «гламуром, «Домом-2» и золотой молодежью».

Глава Политической экспертной группы Константин Калачев рассказал РБК, что проводил фокус-группы, которые не показывали положительную реакцию респондентов на фигуру Собчак. В отличие от других экспертов он видит минусы для Кремля в ее допуске до выборов. «Странная история, дочь бывшего босса Путина будет конкурировать с ним. Для либералов кандидатура Собчак неприемлема, поскольку ее назовут кремлевским проектом. Не исключаю, что добро от Путина она не получила и просто стала «самоходным» кандидатом, в любом случае, она себя капитализирует», — говорит Калачев.

Политконсультант Дмитрий Фетисов в комментарии РБК назвал Собчак «хорошим PR-менеджером», сделавшим из себя «яркий и успешный бренд». При этом это «крайне неудачный» выбор для того, чтобы заполнить нишу кандидата-женщины на выборах. «Собчак воспринимается в первую очередь как звезда шоу-бизнеса, но не как условный символ материнства и семьи», — говорит он. «При этом как сама политическая ситуация и наличие в президентской кампании как основного кандидата, так и других политиков вряд ли позволят Собчак рассчитывать больше чем на 1–3% голосов», — заключает он.

Видео: Ksenia Sobchak / YouTube

Ранее в среду, 18 октября, Собчак заявила о том, что будет участвовать в президентских выборах. Собчак отметила, что будет представлять собой протестное голосование. Телеведущая также рассказала, что говорила Путину о своем решении и что ей показалось, что это президенту не понравилось. Кроме того, по словам Собчак, она также обсуждала возможность своего выдвижения с оппозиционером Алексеем Навальным еще до того, как приняла окончательное решение. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил РБК, что Собчак не согласовывала с Кремлем свое решение.