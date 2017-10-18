«В этом что-то есть»: реакция политиков и соцсетей на заявление Собчак

18 октября Ксения Собчак сообщила о своем намерении стать кандидатом в президенты России. Реакция политиков и социальных сетей на ее решение — в обзоре РБК

Ксения Собчак (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

Политики

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: «Политика предполагает волеизъявление людей. Если Ксюша в состоянии ответить на это волеизъявление народа, у нее будут шансы в политике».

Председатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский

Прохоров — 2018. Понятно — откуда появился, понятно — куда денется после выборов. Те же грабли, только в профиль. Наступим? — Григорий Явлинский (@yavlinsky) 18 октября 2017 г.

Член федерального комитета и председатель регионального отделения «Яблока» Сергей Митрохин: «Желание Кремля заключается в раздроблении либеральной поляны, чтобы снизить шансы Явлинского, которого мы собираемся выдвигать. В итоге это будет выглядеть как референдум доверия Путину, ведь все остальные за счет включения такой представительницы шоу-бизнеса будут выглядеть несерьезными. Такие кандидаты подвергнутся маргинализации».

Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков: ​«Весь вопрос в том, захочет ли Ксения это сказать или изобразит «конструктивную оппозицию». Уверен, она это понимает».

Экс-замминистра финансов Олег Вьюгин: «Я уважаю очень Собчак, она довольно умная женщина. Бог в помощь, почему нет? Можно участвовать. Но с точки зрения, конечно, результата понятно, что победит не она».

Политик Ирина Хакамада: «Для меня новостью было, что она повесила на себя табличку «против всех». Не знаю, с чем это связано, но это идея интересная».

Лидер фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов: «В рамках действующего законодательства любой гражданин РФ при соблюдении установленных норм может участвовать в выборах, реализуя свое пассивное избирательное право; и Собчак может, в отличие от Навального с его судимостями. А каковы шансы, будь это Собчак или кто-то другой, определят уже наши избиратели».

Социальные сети

Бизнесмен Михаил Ходорковский

Посмотрел выступление Собчак. А вы знаете, в этом что-то есть! Она правда может помочь понять людям суть «выборов без выбора». — Ходорковский Михаил (@mich261213) 18 октября 2017 г.

Журналист Тихон Дзядко

Опубликовать письмо о выдвижении без проверки его корректором — хороший старт. — Tikhon Dzyadko (@tikhondzyadko) 18 октября 2017 г.

Журналист Илья Барабанов

Но вообще Кириенко грамотно все придумал: теперь до марта никому не будет дела, что Путин идет на пятый срок, все будут сраться из-за Собчак — Илья Барабанов (@barabanch) 18 октября 2017 г.

Медиаинвестор Александр Винокуров

Журналист Юрий Дудь

Бенжамен Эймер, CEO Jalou Media Group (издатель L'Officiel): «Поздравляю своего друга, Ксению Собчак, с началом предвыборной гонки. Мы надеемся, у тебя все получится, в противном случае #lofficielrussia будет ждать тебя».

Congratulations my friend @xenia_sobchak for running for president in Russia 🇷🇺/ we hope you can make it otherwise #lofficielrussia will wait for you #presidentialleave Публикация от beneymere (@benjamineymere) Окт 18 2017 в 9:29 PDT

«Сталингулаг»

Собчак объявила, что идет на выборы. Твое будущее: Путин, Собчак, Зюганов или Жириновский. ВЫБИРАЙ! Главное не спиться, только бы не спиться — Сталингулаг (@StalinGulag) 18 октября 2017 г.

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