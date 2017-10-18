«В этом что-то есть»: реакция политиков и соцсетей на заявление Собчак

Политики
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: «Политика предполагает волеизъявление людей. Если Ксюша в состоянии ответить на это волеизъявление народа, у нее будут шансы в политике».
Председатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский
Прохоров — 2018. Понятно — откуда появился, понятно — куда денется после выборов. Те же грабли, только в профиль. Наступим?— Григорий Явлинский (@yavlinsky) 18 октября 2017 г.
Член федерального комитета и председатель регионального отделения «Яблока» Сергей Митрохин: «Желание Кремля заключается в раздроблении либеральной поляны, чтобы снизить шансы Явлинского, которого мы собираемся выдвигать. В итоге это будет выглядеть как референдум доверия Путину, ведь все остальные за счет включения такой представительницы шоу-бизнеса будут выглядеть несерьезными. Такие кандидаты подвергнутся маргинализации».
Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков: «Весь вопрос в том, захочет ли Ксения это сказать или изобразит «конструктивную оппозицию». Уверен, она это понимает».
Экс-замминистра финансов Олег Вьюгин: «Я уважаю очень Собчак, она довольно умная женщина. Бог в помощь, почему нет? Можно участвовать. Но с точки зрения, конечно, результата понятно, что победит не она».
Политик Ирина Хакамада: «Для меня новостью было, что она повесила на себя табличку «против всех». Не знаю, с чем это связано, но это идея интересная».
Лидер фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов: «В рамках действующего законодательства любой гражданин РФ при соблюдении установленных норм может участвовать в выборах, реализуя свое пассивное избирательное право; и Собчак может, в отличие от Навального с его судимостями. А каковы шансы, будь это Собчак или кто-то другой, определят уже наши избиратели».
Социальные сети
Бизнесмен Михаил Ходорковский
Посмотрел выступление Собчак. А вы знаете, в этом что-то есть! Она правда может помочь понять людям суть «выборов без выбора».— Ходорковский Михаил (@mich261213) 18 октября 2017 г.
Журналист Тихон Дзядко
Опубликовать письмо о выдвижении без проверки его корректором — хороший старт.— Tikhon Dzyadko (@tikhondzyadko) 18 октября 2017 г.
Журналист Илья Барабанов
Но вообще Кириенко грамотно все придумал: теперь до марта никому не будет дела, что Путин идет на пятый срок, все будут сраться из-за Собчак— Илья Барабанов (@barabanch) 18 октября 2017 г.
Медиаинвестор Александр Винокуров
Журналист Юрий Дудь
Ксения @xenia_sobchak, долгое время вы были для меня примером. Разумеется, не во всем, но в работе — точно. Вы росли человеком, у которого все есть и который может больше никогда не работать. Но при этом вы работаете — частно, [вероятно] честно и неистово. Такие амбиции и такой труд я всегда уважал. Но сегодня вы совершили самый странный и, видимо, самый стремный поступок этого года. Я очень грущу, не понимаю вас, но все же хочу понять ваши мотивы. Сегодняшний выпуск #вДудь должен был завершить второй сезон нашей скромной программы: мы планировали уйти на каникулы минимум до зимы. Но мы не говорили об этом публично, потому что видели: вечером в эфире Дождя вы должны сделать важное заявление. Вы сделали именно то заявление, о к-м мы думали. Раз так, то я нарушу главное правило нашего маркетинга («нигде, абсолютно нигде не анонсируется имя следующего гостя») и заявлю прямо здесь: Ксения, приглашаю вас стать следующим гостем вДудя. Не гостем-когда-нибудь, а именно следующим. Ради вас мы готовы отложить ненамного тот день, когда я, наконец, подзаткнусь.
Бенжамен Эймер, CEO Jalou Media Group (издатель L'Officiel): «Поздравляю своего друга, Ксению Собчак, с началом предвыборной гонки. Мы надеемся, у тебя все получится, в противном случае #lofficielrussia будет ждать тебя».
«Сталингулаг»
Собчак объявила, что идет на выборы. Твое будущее: Путин, Собчак, Зюганов или Жириновский. ВЫБИРАЙ! Главное не спиться, только бы не спиться— Сталингулаг (@StalinGulag) 18 октября 2017 г.
MDK
Октябрьские тезисы: что нужно знать о предвыборной программе Собчак
Ксения Собчак объявила об участии в выборах президента России— #MDK (@mudakoff) 18 октября 2017 г.
Кремль переименуют в лобное место