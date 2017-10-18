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«В этом что-то есть»: реакция политиков и соцсетей на заявление Собчак
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«В этом что-то есть»: реакция политиков и соцсетей на заявление Собчак
Выборы президента России, 21:56
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«В этом что-то есть»: реакция политиков и соцсетей на заявление Собчак
18 октября Ксения Собчак сообщила о своем намерении стать кандидатом в президенты России. Реакция политиков и социальных сетей на ее решение — в обзоре РБК
Ксения Собчак (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

Политики

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: «Политика предполагает волеизъявление людей. Если Ксюша в состоянии ответить на это волеизъявление народа, у нее будут шансы в политике».

Председатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский

Член федерального комитета и председатель регионального отделения «Яблока» Сергей Митрохин: «Желание Кремля заключается в раздроблении либеральной поляны, чтобы снизить шансы Явлинского, которого мы собираемся выдвигать. В итоге это будет выглядеть как референдум доверия Путину, ведь все остальные за счет включения такой представительницы шоу-бизнеса будут выглядеть несерьезными. Такие кандидаты подвергнутся маргинализации».

Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков: ​«Весь вопрос в том, захочет ли Ксения это сказать или изобразит «конструктивную оппозицию». Уверен, она это понимает».

Экс-замминистра финансов Олег Вьюгин: «Я уважаю очень Собчак, она довольно умная женщина. Бог в помощь, почему нет? Можно участвовать. Но с точки зрения, конечно, результата понятно, что победит не она».

Политик Ирина Хакамада: «Для меня новостью было, что она повесила на себя табличку «против всех». Не знаю, с чем это связано, но это идея интересная».

«Меня всеми силами выталкивают в политику»: 15 фактов о Ксении Собчак
Политика

Лидер фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов: «В рамках действующего законодательства любой гражданин РФ при соблюдении установленных норм может участвовать в выборах, реализуя свое пассивное избирательное право; и Собчак может, в отличие от Навального с его судимостями. А каковы шансы, будь это Собчак или кто-то другой, определят уже наши избиратели».

Социальные сети

Бизнесмен Михаил Ходорковский

Журналист Тихон Дзядко

Журналист Илья Барабанов

Медиаинвестор Александр Винокуров

Ксения Собчак. 1990 год (Фото: Павел Маркин / Интерпресс / ТАСС)

Журналист Юрий Дудь

Ксения @xenia_sobchak, долгое время вы были для меня примером. Разумеется, не во всем, но в работе — точно. Вы росли человеком, у которого все есть и который может больше никогда не работать. Но при этом вы работаете — частно, [вероятно] честно и неистово. Такие амбиции и такой труд я всегда уважал. Но сегодня вы совершили самый странный и, видимо, самый стремный поступок этого года. Я очень грущу, не понимаю вас, но все же хочу понять ваши мотивы. Сегодняшний выпуск #вДудь должен был завершить второй сезон нашей скромной программы: мы планировали уйти на каникулы минимум до зимы. Но мы не говорили об этом публично, потому что видели: вечером в эфире Дождя вы должны сделать важное заявление. Вы сделали именно то заявление, о к-м мы думали. Раз так, то я нарушу главное правило нашего маркетинга («нигде, абсолютно нигде не анонсируется имя следующего гостя») и заявлю прямо здесь: Ксения, приглашаю вас стать следующим гостем вДудя. Не гостем-когда-нибудь, а именно следующим. Ради вас мы готовы отложить ненамного тот день, когда я, наконец, подзаткнусь.

Публикация от Юрий Дудь (@yurydud)

Бенжамен Эймер, CEO Jalou Media Group (издатель L'Officiel): «Поздравляю своего друга, Ксению Собчак, с началом предвыборной гонки. Мы надеемся, у тебя все получится, в противном случае #lofficielrussia будет ждать тебя».

«Сталингулаг»

MDK

Октябрьские тезисы: что нужно знать о предвыборной программе Собчак
Автор: Юлия Сапронова.
При участии: Ирина Парфентьева, Иван Макаров.
Теги: Ксения Собчак , выборы президента 2018
Главное
Собчак рассказала Путину и Навальному о намерении участвовать в выборах Политика
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