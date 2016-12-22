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Януковичу продлили срок временного убежища в России
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Януковичу продлили срок временного убежища в России
Политика, 21:04
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Януковичу продлили срок временного убежища в России
Срок действия свидетельства об убежище бывшему украинскому лидеру продлили на год. Адвокат Януковича заявил, что тот не планирует получать российское гражданство
Виктор Янукович (Фото: Валерий Матыцин / ТАСС)

Срок действия свидетельства о предоставлении убежища бывшему президенту Украины Виктору Януковичу истекает 26 октября, управление по вопросам миграции ростовского главка МВД продлило его на год, до 26 октября 2018 года. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, информацию подтвердил адвокат экс-президента Виталий Сердюк.

Издание указывает, что информации о том, что у Януковича появилось российское гражданство или вид на жительство, нет «ни в одном из учетов МВД». Место постоянной регистрации бывший украинский лидер не менял — в качестве него указан частный дом в Ростове-на-Дону.

Адвокат бывшего украинского лидера пояснил, что срок действия свидетельства был продлен, поскольку причины, по которым убежище предоставили, «не отпали». Это «политическое преследование и угроза жизни на территории Украины». Сердюк также заявил изданию, что Янукович не планирует вступать в российское гражданство либо получать вид на жительство.

Кроме того, Сердюк заявил, что суды и правоохранительные органы на Украине «получили негласное распоряжение не допускать его [Януковича] официального участия в уголовных делах о государственной измене и потере Крыма, о расстрелах на Майдане». По словам адвоката, угроза для Януковича на территории Украины из-за этого увеличилась.

Янукович бежал с Украины в Россию в феврале 2014 года. В октябре 2016 года в МВД официально подтвердили, что Януковичу выдано временное убежище. Президент России Владимир Путин в октябре 2014 года рассказал, что в бегстве с Украины Януковичу помогла Москва. По словам Путина, Янукович сам попросил вывезти его в Россию.

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В СМИ появлялись сообщения, что Янукович живет не в Ростове-на-Дону, а в других регионах страны. В 2014 году Олег Митволь заявил РБК, что экс-президенту купили дом в Подмосковье. Депутат Госдумы Иосиф Кобзон рассказал в конце августа, что по соседству с ним в подмосковном поселке Баковка живет Янукович.

Издание «Медуза» 1 сентября опубликовала материал, в котором утверждалось, что бывший украинский лидер живет в Баковке по адресу, где ранее находилась дача маршала Буденного. В МВД в ответ на запрос РБК эту информацию опровергли.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: убежище , Виктор Янукович
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