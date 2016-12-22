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Полиция в Киеве применила против протестующих слезоточивый газ
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Полиция в Киеве применила против протестующих слезоточивый газ
Украинский кризис, 19:10
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Полиция в Киеве применила против протестующих слезоточивый газ
Полицейские применили слезоточивый газ против протестующих в центре украинской столицы. Участники митинга, по данным СМИ, отобрали у полицейских щиты
Протестующие у здания Верховной рады (Фото: Шамиль Жуматов / Reuters)

У Верховной рады произошли новые стычки между участниками акции протеста и полицией, полицейские применили слезоточивый газ, передает украинский телеканал «Громадське». О газе также сообщило агентство УНИАН.

Корреспондент телеканала передал, что столкновения произошли на пересечении улиц Шелковичной и Грушевского и продолжались около пяти минут. По данным УНИАН, полицейские «подбежали к палаткам, но активисты начали отбиваться». Агентство называет действия полиции попыткой штурма палаточного лагеря. После применения газа полиция отступила.

Депутат от партии «Самопомощь» Егор Соболев рассказал телеканалу, что полицейские «без предупреждения начали прыскать газом и бить [протестующих] по ногам».

Видео: Рух "Визволення" / Facebook

Сотрудники правоохранительных органов, по данным телеканала, пытались вернуть себе полицейские щиты, которые ранее отобрали участники протеста.

Общественная палатка: лагерь протеста у здания Рады в Киеве. Фотогалерея Еще 6 фото
Фотогалерея

С 17 октября у здания Верховной рады проходит антикоррупционный митинг, среди организаторов акции — «Движение новых сил» экс-губернатора Одессы Михаила Саакашвили. Участники митинга требуют создать в стране антикоррупционный суд, отменить депутатскую неприкосновенность, а также внести поправки в избирательное законодательство. Протестующие разбили палатки на улице Грушевского. Во вторник между участниками акции и полицейскими также произошли столкновения.

В Кремле заявили, что наблюдают за происходящим в Киеве. Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков оценил ситуацию в украинской столице как «далекую от стабильной».

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: Верховная рада , столкновения , Михаил Саакашвили
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