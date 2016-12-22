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В поставляющее оперативникам спецтехнику НПО пришли с обысками
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В поставляющее оперативникам спецтехнику НПО пришли с обысками
Политика, 14:45
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В поставляющее оперативникам спецтехнику НПО пришли с обысками
В подразделении МВД, которое занимается техническим обеспечением оперативно-разыскных мероприятий российских правоохранителей, проводятся обыски. По какому делу проводят следственные действия, источники РБК не уточнили
Фото: Антон Белицкий / «Коммерсантъ»

Сотрудники спецслужб пришли с обысками в офис научно-производственного объединения «Специальная техника и связь» МВД России. Об этом РБК рассказал источник в центральном аппарате МВД и подтвердил источник в ФСБ.

«В офис, расположенный на улице Пруд-Ключики, пришли сотрудники ФСБ», — рассказали РБК источники. В самой службе РБК сообщили, что не могут подтвердить информацию об обысках. По какому делу проводятся обыски, собеседники РБК не уточнили. Источник в ФСБ отметил, что это подразделение МВД участвует в техническом обеспечении оперативно-разыскных мероприятий.

На сайте МВД говорится, что научно-производственное объединение «Спецтехника и связь» МВД России (ФКУ НПО «СТиС» МВД России) было образовано в 1998 году на базе действовавшего с 1983 года НИИ специальной техники. «Учреждение обеспечивает выполнение указов президента России, постановлений российского правительства, а также заявок министерств и ведомств на создание специальных технических средств. Кроме того, оно принимает участие в реализации крупных федеральных программ», — указывается в сообщении.

Автор: Дмитрий Серков.
Теги: МВД , обыски , правоохранительные органы
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